Parma-Napoli, lo scudetto passa dai gol di Lukaku contro le neopromosse: 6 in 10 incontri (Opta)

Il belga segnò anche all'andata. Tra i ducali e il Napoli c'è grande equilibrio: nelle ultime 14 partite 6 vittorie per parte, 21 gol per il Parma in totale e 20 per il Napoli.

Come ogni weekend, Opta mette a disposizione alcune pillole statistiche interessanti sulle squadre che si affrontano nel nostro campionato. Nel caso di Parma-Napoli, gara praticamente valida per assegnare lo scudetto 2024/25 che si giocherà in concomitanza con Inter-Lazio, fa specie vedere come il Napoli non abbia mai ottenuto 4 vittorie di fila al Tardini nei vari incontri e come gli ultimi 14 scontri siano molto equilibrati, con 20 reti per il Napoli e 21 per il Parma.

Parma e Napoli in pillole statistiche: Lukaku spesso a segno con le neopromosse

Di seguito alcuni dati ripresi da Opta:

“Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide contro il Parma in Serie A e non ha mai ottenuto quattro successi consecutivi contro i Ducali nel massimo campionato.

Un solo pareggio tra Parma e Napoli in Serie A nelle ultime 18 sfide: 2-2 il 10 maggio 2015, completano 11 vittorie dei partenopei e sei successi degli emiliani. Grande equilibrio in generale nelle ultime 14 partite al Tardini tra Parma e Napoli in Serie A: sei vittorie per parte e due pareggi con 21 gol dei Ducali contro le 20 reti dei partenopei.

Dopo aver vinto tutte le tre gare casalinghe nel girone d’andata contro le squadre neopromosse in questa stagione di Serie A, il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle due trasferte contro queste formazioni nel girone di ritorno (sconfitta contro il Como e pareggio contro il Venezia).

Il Parma arriva da due sconfitte consecutive, dopo che era rimasto imbattuto in otto delle prime nove gare con Cristian Chivu allenatore in Serie A (2V, 6N); gli emiliani hanno perso almeno tre match di fila già due volte in questo campionato: quattro tra gennaio e febbraio 2025 e tre lo scorso dicembre.

Sia Napoli che Parma hanno pareggiato sette match nel girone di ritorno di questo campionato, solo Venezia (nove), Lazio e Torino (otto entrambi) hanno contato più pareggi nella seconda parte di questa stagione in Serie A.

Scott McTominay (11 gol e 4 assist) è solo il secondo centrocampista ad aver preso parte ad almeno 15 gol nella sua prima stagione in Serie A negli ultimi 20 campionati, dopo Hernanes nel 2010/11 (16).