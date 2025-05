Parma-Napoli, cori contro i napoletani e ultras allontanano famiglie napoletane all’arrivo del pullman del Napoli

Grandissima attesa a Parma per la sfida tra il Napoli e i ducali. Molti i tifosi azzurri accorsi a sostenere la formazione di Conte che deve assolutamente mantenere il vantaggio sull’Inter in attesa dell’ultima di campionato. Come riportano alcuni giornali, durante l’arrivo allo stadio delle due tifoserie ci sono statti attimi di tensione quando sono iniziati diversi cori contro i napoletani. E’ stato necessario l’intervento della polizia.