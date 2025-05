Napoli nervoso, imballato dalla tensione e senza idee, incapace di rispondere in prima persona, è stato salvato dall’attaccante spagnolo

Ora ci sarà anche Pedro tra le statuine del presepe a San Gregorio Armeno (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport dopo la domenica da brividi che si chiude col Napoli ancora in testa di un punto:

Da domani, tra le statuine di San Gregorio Armeno, a Napoli, quella del laziale Pedro affiancherà quella già sugli scaffali del bolognese Orsolini. Due volte sorpassato dall’Inter, un Napoli nervoso, imballato dalla tensione e senza idee, incapace di rispondere in prima persona, è stato salvato dall’attaccante spagnolo che ha frenato i nerazzurri a San Siro. La letteratura del calcio è piena di sorpresone all’ultima giornata, ma, dopo aver scavallato il Tardini, il Napoli si sente legittimamente al traguardo, grazie al suo punticino di vantaggio.

Ma chi l’ha scritta questa sceneggiatura? Finisce così. Il punto tiene il Parma a +2 dalla zona B. Il Napoli festeggia il suo davanti alla sua gente che canta: “Vinceremo il tricolor!”. Antonio Conte ha capito cosa intendeva Annibale Frossi: “Lo 0-0 è il risultato perfetto”.

Raffaella Carrà conquista TikTok: oltre 6,2 miliardi di visualizzazioni per il remake di Pedro (Libero)

Raffaella Carrà si rivela ancora artisticamente immortale. Dopo il successo di “A far l’amore comincia tu” firmato Bob Sinclar, la Carrà “torna” ha macinare numeri sulle piattaforma streaming con il brano “Pedro” remixato da due deejay e producer tedeschi, Jaxomy e Agatino Romero. Libero ripercorre il nuovo successo del brano che sta battendo ogni record tra ascolti e visualizzazioni:

“C’è solo una voce italiana tra le 50 più ascoltate al mondo in questi giorni su Spotify ed è quella di Raffaella Carrà. Pedro, che nella nuovissima versione remixata dalla coppia di deejay producer tedeschi Jaxomy e Agatino Romero, in soli dieci giorni è esplosa a livello addirittura planetario. Con più di 35 milioni di stream, oltre 5 milioni di creazioni su altri social, l’edizione 2024 di Pedro ha infatti generato addirittura 6,2 miliardi di visualizzazioni su TikTok e raggiunto la prima posizione delle classifiche Viral 50 Globale e Viral 50 Italiana di Spotify. Raffaella Carrà è, inoltre, l’italiana ad aver raggiunto la più alta posizione in classifica di sempre nella Top 50 Globale di Spotify (raggiungendo nei giorni scorsi la posizione 24)”.

Il precedente di “A far l’amore comincia tu”

Prima dei due semisconosciuti deejay tedeschi, infatti, un vero big della consolle come Bob Sinclair, tredici anni fa, si accorse di un brano di Raffaella. Si trattava proprio di “A far l’amore comincia tu” che nel 2011 ha riempito le discoteche di tutto il mondo.

Recentemente Pedro è diventata anche una hit da stadio, soprattutto a Roma. I tifosi della Lazio celebrano lo spagnolo Pedro cantando i cori proprio sulle note dell’omonimo brano.