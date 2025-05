Nicola l’ultimo ostacolo del Napoli: uomo dei record per le salvezze, col Cagliari ha fatto più punti di Ranieri (Libero)

Napoli e Inter dovranno vedersela contro Cagliari e Como per conquistare lo scudetto, domani sera. E i due allenatori delle “piccole”, Cesc Fabregas e Davide Nicola, nonostante le loro squadre siano già salve, non vogliono fare sconti.

Libero scrive:

Il Napoli di Conte ospita il già tranquillo Cagliari, l’Inter si reca in riva al lago di Como per un matrimonio con lo scudetto che sembra proprio non s’abbia da fare. E qui si intrecciano le vicende di due tecnici che sono altrettante variabili per l’assegnazione del titolo. Cesc Fabregas, allenatore rivelazione del Como che molti davano predestinato a tornare subito in B, e Davide Nicola che guida il Cagliari all’ennesimo miracolo. Fabregas avrà domani sera una ragione in più per sottolineare con l’evidenziatore l’ottimo lavoro svolto in riva al Lario. Vuole vincere, ha dichiarato. Mezza Europa era interessata ai servigi dell’ex centrocampista ma la facoltosa proprietà del Como ha convinto Cesc assicurandogli un trattamento economico principesco.

A Cagliari ha fatto mirabilie Davide Nicola, l’altra variabile scudetto. Costui è un ottimo artigiano della panchina, sottovalutato come pochi. La vicenda professionale di Nicola diventò singolare quando smise le scarpine per indossare la tuta da allenatore e diventare l’uomo dei record in fatto di salvezze. Sei di fila, e quasi sempre subentrando in circostanze disperate. Se, poi, a queste imprese aggiungete anche una bella promozione dalla B alla massima serie con il Livorno, avrete la fotografia esatta delle capacità tecnico-tattiche ma anche psicologiche di questo allenatore. Quest’anno ha messo in sicurezza con un turno di anticipo il Cagliari facendo più punti persino di Claudio Ranieri, confermandosi per l’ennesima volta l’uomo dei miracoli: domani sera, scenderà al Maradona per giocarsi con orgoglio la partita che potrebbe regalare lo scudetto numero 4 al Napoli. Chissà mai che, in un giorno lontano, questi due bravi tecnici non si scontrino fra loro per il traguardo massimo.