Neres è tornato, ora spetta a Conte stabilire come utilizzarlo (Corsport)

Contro il Genoa, Neres è entrato al minuto 88, ha servito un pallone d’oro a Billing, soprattutto ha mostrato di essere di nuovo il calciatore su cui si può fare affidamento. Come ricorda il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Neres c’è, è tornato. E Conte, in vista di Parma, può anche ripensare al 4-3-3 e al tridente. Volendo, chissà. E se per caso non volesse o non potesse, per questioni tattiche o perché David non ha ancora i minuti e il ritmo giusto nelle gambe, potrà sempre tirarlo fuori dal taschino tipo jolly. Lo spaccapartite spaccascudetto.

In nove mesi, a cominciare dalla partita del 31 agosto 2024: Napoli-Parma 2-1 all’andata, in rimonta tra il 92’ e il 96’. E indovina un po’, a spaccare la notte grigia del Maradona fu proprio Neres: strappò prima l’espulsione di Suzuki, il portiere, con i cinque cambi già utilizzati; e per finire pescò Anguissa al centro dell’area con un aquilone perfetto: cross, gol, partita, incontro.

La stagione dell’uomo di San Paolo, brasiliano con la capoeira nelle vene e nelle gambe, è stata a due facce: straordinaria da metà dicembre a metà febbraio, da Udine all’Udinese. Il periodo migliore del Napoli di Conte, con sette vittorie consecutive e due pareggi, nel momento apparentemente peggiore: quello dell’uscita di scena di Kvara, tra infortunio e cessione. Al posto di Khvicha comincia a giocare nel tridente con continuità Neres, fino ad allora titolare appena una volta, e il maquillage al volto dell’attacco è compiuto. Bello, bellissimo. Poi, il primo infortunio: lesione muscolare alla coscia sinistra. Cinque partite a guardare, tre a giocare e il nuovo imprevisto: lesione al soleo sinistro. E il resto è storia.

La partita a Parma può valere una stagione. Conte vuole arrivarci con le sue armi ma le frecce al suo arco possono anche essere più del previsto. Da quello che riporta Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, Neres sta ritrovando la condizione e potrebbe essere una soluzione, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe.

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«C’è un settore al Tardini i 3500 posti che aspetta i tifosi del Napoli. Ci saranno delle limitazioni. Il momento è decisivo, importante, piena consapevolezza della squadra. Il Napoli dovrebbe essere quello delle ultime uscite. C’è Neres che sta ritrovando la condizioni ma non ha i novanta minuti nelle gambe. Davanti però Raspadori si è meritato un posto da titolare, insieme a Lukaku. Il Napoli ha le sue certezze e andrà a Parma con quelle».