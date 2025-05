Napoli, tre maxi-schermi in città per seguire il match contro il Cagliari di venerdì sera

Napoli-Cagliari sarà l’ultimo match della stagione degli azzurri. Si disputerà venerdì 23 maggio alle 20:45 e sarà anche il match decisivo per la lotta scudetto contro l’Inter, a meno di spareggio.

Tre maxi-schermi a Napoli per seguire il match contro il Cagliari

La città si prepara a vivere la serata disponendo tre maxi schermi in tre piazze, come riportato da Dazn su X:

In occasione di Napoli-Cagliari, il Comune di Napoli ha disposto l’allestimento di tre maxischermi in città per consentire ai tifosi di assistere alla partita. Appuntamento in: Piazza Plebiscito, Piazza Mercato, ⁠Piazza Giovanni Paolo II a Scampia.

In occasione di #NapoliCagliari, il Comune di Napoli ha disposto l’allestimento di tre maxischermi in città per consentire ai tifosi di assistere alla partita 🖥️ 🫂💙 Appuntamento in:

📍Piazza Plebiscito

📍 ⁠Piazza Mercato

📍 ⁠Piazza Giovanni Paolo II a Scampia Napoli è… pic.twitter.com/lZinooop4z — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 19, 2025

Si giocherà venerdì quindi. Da un lato Como-Inter e dall’altra Napoli-Cagliari, le ultime sfide scudetto.

Napoli e Inter attendevano di scoprire il proprio destino e chi vincerà lo scudetto. A stabilire la data dell’ultima giornata di campionato è stato il Consiglio della Lega Serie A che si è riunito questa mattina alle 9. Per due ore non è stata presa alcuna decisione e il Consiglio è stato anche sospeso.

“Si litiga sulle date, il consiglio di Lega è stato subito sospeso. Da capire quando ripartirà, ma è chiaro che non ci sia un’unità di intenti tra vertici e squadre coinvolte nelle decisioni”. Ha scritto la Gazzetta.

Napoli in prima fila per giocare venerdì: “In prima fila – seguendo banalmente la classifica attuale della Serie A – ci sono gli azzurri, che vorrebbero giocare di venerdì “sfruttando” il successivo sabato per smaltire in un giorno festivo i festeggiamenti del probabile scudetto”.