Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica

Moretto: «Anche Inter e Juventus sono state attente alla situazione legata al canadese, ma il Napoli vuole anticipare la concorrenza. Per Florentino, manca ancora l’accordo col Benfica».

Il Napoli si sta iniziando a muovere sul mercato in vista della prossima stagione. Oltre al già noto interesse per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri stanno sondando anche un nuovo centrocampista, tra cui Florentino Luis del Benfica.

Napoli spinge per David e avanza una proposta verbale a Florentino del Benfica

Il giornalista Matteo Moretto spiega sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

«Negli ultimi giorni il Napoli ha presentato un’importante offerta verbale a David e il suo entourage. E’ vero che il Napoli non pagherà nulla al Lille, ma c’è una quantità di denaro da considerare sia per lo stipendio, sia per le commissioni. Nell’ultimo anno anche Inter e Juventus sono state attente alla situazione legata al canadese, ma non hanno fatto un passo concreto per la fattibilità dell’operazione; cosa che invece sta facendo il Napoli. L’offerta verbale dovrà essere formalizzata, servono ancora le fasi decisivi e le parti devono ancora discutere sui termini contrattuali e di progetto. Il Napoli ha messo l’acceleratore ed è forte sul calciatore, perché vuole anticipare la concorrenza della Premier e della Liga.

Sappiamo che il Napoli vuole due centrocampisti. Sta lavorando sui piani A, B e C. Uno di questi è Florentino Luis del Benfica, che era stato proposto anche alla Juventus. Ma nelle ultime settimane gli azzurri hanno avanzato l’operazione con dei contatti fitti e costanti con l’entourage del giocatore e si sta discutendo di un possibile accordo contrattuale. Gli azzurri hanno presentato verbalmente un’offerta per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni l’anno. Manca ancora, però, l’accordo col Benfica».

