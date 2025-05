Conta anche il premio alla firma. Il “negoziato” è avviato, lo dicono i fatti. Quest’anno il canadese ha segnato 25 gol

David è svincolato, gli agenti incontreranno De Laurentiis, si parlerà di commissioni (Gazzetta)

Jonathan David e Kevin De Bruyne. Gli obiettivi del Napoli che verrà. La Gazzetta, con Antonio Giordano, scrive della trattativa col canadese che ha il contratto in scadenza col Lille.

I 50 milioni invocati a luglio del 2023 per cedere il canadese sono andati in fumo, il Lilla ha dovuto rassegnarsi alla scelta di David, che il 30 giugno sarà un uomo libero: ma in casi del genere, come il calcio insegna, la differenza è nelle offerte, nelle commissioni da riconoscere agli agenti, nel premio alla firma che in genere va concesso al calciatore. Stavolta, la controparte è una, ma ciò che s’immagina semplice in realtà rimane un caso complicato: le pressioni non mancano, le pretendenti neppure e in quest’asta vince, chiaramente, di osa di più. Il “negoziato” è avviato, lo dicono i fatti, e Giovanni Manna, il diesse che se ne è stato per un bel po’ defilato, ha comunque invitato a i procuratori di David ad un confronto con De Laurentiis, per capire se esistano chance per arricchire l’attacco del Napoli di un ragazzo che ha il gol nelle vene (25 quest’anno, tra Champions e Ligue 1; 146 in carriera).



Manna incontrerà l’agente di David. Ma Adl non vuole superare i 4 milioni di ingaggio (KK Napoli)

Jonathan David continua ad essere un profilo molto richiesto, e il Napoli non ha mai smesso di seguirlo. L’attaccante del Lille è in scadenza di contratto con il suo club e per gli azzurri sarebbe un ottimo calciatore da alternare a Romelu Lukaku nella prossima stagione.

Tuttomercatoweb cita Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del centravanti canadese:

La prossima settimana il suo agente si recherà nel capoluogo campano per trattare direttamente con il ds azzurro Giovanni Manna. Da tempo il Napoli è su David, ma gli ostacoli per la fumata bianca sono di natura economica. Il centravanti del Lille, per quanto riguarda l’ingaggio, non ha intenzione di scendere sotto i 5 milioni di euro: cifra considerevole per la compagine partenopea. L’intenzione di De Laurentiis è di tenere un salary cap attorno ai 4 milioni, avendo magari un giocatore franchigia che guadagni di più ma senza svettare eccessivamente sugli altri. Inoltre, non c’è solo il Napoli su David. In Italia piace anche a Inter e Juventus.

