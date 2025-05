Due patatrac su palloni alti. Il secondo è definitivo: cross dal nulla e la difesa lascia Vasquez solo a colpire di testa per un pareggio clamoroso

Napoli, sono mancati i centimetri per la migliore difesa; due gol regalati al Genoa

Questa volta sono mancati i centimetri per la migliore difesa. Due gol regalati al Genoa permettono all’Inter di tornare in corsa e al Napoli di complicare le ultime due giornate in un thriller calcistico dove nervi e testa contano più delle gambe.

Nel primo tempo il Napoli prova a ragionare e pungere con due soluzioni di Politano e McTominay finite fuori. Poi poco dopo il 10° Lobotka si ferma: la caviglia non ha recuperato ed entra Gilmour. Un minuto e Scott manda in porta Lukaku che non sbaglia e segna. Gli azzurri sono in controllo e non riescono a mettere la zampata giusta in un paio di occasioni. Poi verso la mezz’ora arrivano tre minuti di panico: prima la traversa di Pinamonti e poi il pari rocambolesco con la palla che dal palo sbatte sul piede di Meret. Il Napoli inizia ad essere più nervoso e più frenetico andando al riposo senza riuscire ad essere particolarmente pericoloso.

Nel secondo tempo il Napoli parte all’arrembaggio. Lukaku ci prova con un tiro forte a giro ma il portiere rossoblu respinge. La grande occasione poi è sui piedi di Anguissa ma Vasquez salva miracolosamente sulla linea di porta. La zampata arriva al 18° con l’ennesima sovrapposizione di Scott e Jack stampa di sinistro in rete. Gli azzurri non riescono a chiuderla in un paio di occasioni. Poi arriva il secondo patatrac: cross dal nulla e la difesa lascia Vasquez solo a colpire di testa per un pareggio clamoroso.

Questa volta dalla panchina non è arrivata la mano sperata per contenere un Genoa combattivo, a partire da Billing che sbaglia piazzamento sul pari e anche il gol vittoria nel recupero. Ora si giocherà in contemporanea e il Napoli ha speso il bonus pareggio. Ora bisogna solo vincere a Parma e a Cagliari. Non bisogna cedere e lottare fino alla fine.

