Napoli, offerti 35 milioni + 5 di bonus allo Shakhtar per Sudakov (Moretto)

Il Napoli si sta muovendo sul mercato, in particolare sta sondando diversi centrocampisti per la prossima stagione. Uno di questi è Georgiy Sudakov dello Shakhtar, ucraino classe 2002.

Quest’anno ha totalizzato finora 13 gol con il suo club, tra campionato e Champions.

Il Napoli ha offerto 35 milioni + 5 di bonus per Sudakov

Il giornalista Matteo Moretto ha raccontato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

«Il Napoli ha presentato un’offerta verbale allo Shakhtar Donetsk di 35 milioni + 5 di bonus pagabili in cinque anni per Sudakov, centrocampista offensivo che è un obiettivo degli azzurri. Ma bisognerà capire se il Napoli procederà con la trattativa fino alle firme. Però vi confermo che il Napoli è molto interessato al giocatore».



Il centrocampista ucraino: «La guerra ha stravolto le nostre vite, giocare con gli azzurri sarebbe un sogno» (Tmw)

Il Napoli è stato vicino ad acquistarti. Come ti sei sentito a leggere queste notizie?

«Sì, ho sentito dell’interesse del Napoli e, a dire il vero, mi ha fatto piacere. Quando un club del genere ti presta attenzione, è un bel riconoscimento del tuo lavoro e dei tuoi progressi. Soprattutto perché parliamo dell’Italia, dove l’intelligenza tattica ed i centrocampisti di qualità sono molto apprezzati. Significa che sto andando nella giusta direzione.»

Hai mai sentito Conte, magari per messaggio?

«Con Conte non c’è stato alcun contatto personale, nessun messaggio o chiamata. Lavorare con uno come lui sarebbe una grande opportunità. Tuttavia, cerco sempre di mantenere la calma. Per un calciatore, è importante non perdere la concentrazione. Sono allo Shakhtar e qualsiasi cosa accada arriverà al momento giusto. Se si tratta dell’Italia, ottimo. Se si tratta di qualcos’altro, va bene lo stesso. L’importante è continuare a progredire ogni giorno.»