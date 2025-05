Napoli, maxi-rissa fuori al Maradona durante il match contro il Cagliari

Durante il match di ieri tra Napoli e Cagliari, che è valso il quarto scudetto per gli azzurri, c’è stata una maxi-rissa tra tifosi fuori allo stadio Maradona.

Maxi-rissa fuori al Maradona di Napoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Tra i tifosi è scoppiata una maxi-rissa con lancio di sedie e oggetti, mentre la folla ha iniziato a correre disperdendosi.

Non è stato l’unico episodio negativo della serata, visto che sono stati contati più di 200 interventi dei soccorsi in provincia e in città.

Festa scudetto, più di duecento interventi dei soccorsi (Repubblica)

I numeri indicano in 10 le rapine consumate, 7 le aggressioni denunciate, 4 le auto recuperate, 3 i feriti, 2 gli interventi in aiuto a persone in difficoltà, e un sequestro di armi. Il primo intervento nel quartiere di Fuorigrotta intorno alle 20, prima del fischio di inizio. All’esterno dello stadio Maradona, in corrispondenza della curva A, alcune persone hanno lanciato bottiglie in vetro, una delle quali si è infranta su un veicolo del 14 Battaglione Carabinieri Calabria. Lievi danni di carrozzeria sulla fiancata destra. Nessun ferito. A mezzanotte e 20, nel quartiere di Poggioreale, intervento in via Sambuco dove poco prima un uomo di 47 anni incensurato di Cercola aveva subìto una rapina; due individui in sella a uno scooter si erano avvicinati alla vittima, l’hanno minacciata con una pistola e si sono fatti consegnare il suo scooter, colpendola alla testa con il calcio della pistola. L’uomo è stato trasferito nell’ospedale Villa Betania dove poi è stato dimesso.