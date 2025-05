Napoli, i tifosi parlano di festa ma a Castel Volturno gruppo sereno e soprattutto concentrato (Sky)

A Napoli ci si avvicina alla partita contro il Parma al Tardini, match che potenzialmente può essere decisivo per le sorti del campionato. Il Napoli è primo con un punto di vantaggio sull’Inter a due giornate dalla fine. È tutto nelle mani della squadra di Conte. A Sky Sport fanno il punto della situazione con Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno.

A Parma ci saranno pure i parenti dei calciatori del Napoli

Si parla di festa tra i tifosi:

«C’è l’attesa, certo che c’è. 3500 biglietti del settore ospiti esauriti in un attimo. Tanti altri tifosi arriveranno, anche i parenti dei calciatori che vorranno esserci per i prossimi novanta minuti decisivi. Dovrebbe essere il Napoli che abbiamo visto nell’ultima di campionato, eccezione fatta per la presenza di Gilmour al posto di Lobotka. Cresce l’attesa, ma a Castel Volturno gruppo sereno compatto e soprattutto concentrato».

Non si tengono le istituzioni napoletane. Dopo le riunioni della scorsa settimana (e anche di questa settimana perché a Napoli l’eventuale festa dev’essere blindata, non può essere ibera), le istituzioni insistono come se il Napoli avesse già vinto.

Il sindaco Gaetano Manfredi ai microfoni di Sky Sport, sul traguardo della tappa del Giro d’Italia di via Caracciolo, ha parlato soprattutto della designazione di Napoli come teatro dell’America’s Cup 2027. Gaetano Manfredi (notoriamente juventino) ha ricordato le numerose visite in incognito della delegazione neozelandese e ha spiegato che Napoli ha vinto per la sua bellezza e per le sue invidiabili condizioni meteo-marine.

Ovviamente: non poteva mancare il passaggio sulla lotta scudetto. Al giornalista Francesco Modugno ha detto:

«Ho grande fiducia, ma c’è anche grande scaramanzia. Ci faremo trovare pronti perché Napoli ha voglia di vincere sempre e questo Napoli di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ha voglia e ce la metterà tutta. Spero che sarà sostenuto dal grandissimo entusiasmo della sua tifoseria, ci auguriamo di fare qualcosa di speciale».

Modugno gli dice che in caso di scudetto stavolta potrebbe esserci il bus scoperto che ormai ha assunto un’importanza superiore a quella dello scudetto.

E il sindaco non si tiene: «Sì, proprio qui (Via Caracciolo) perché questo è un po’ il palcoscenico della città e noi speriamo di farlo qui».