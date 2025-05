Napoli-Genoa 1-1, pareggio genoano con l’autogol di Meret (LIVE)

Conte si affida ai titolarissimi per questo incontro tra cui il recuperato Lobotka, il Genoa si prospetta avversario complicato che venderà cara la palla.

Il Napoli si appresta a sfidare il Genoa al Maradona nel posticipo della domenica sera. Conte sa l’importanza del match in questo rush finale e si affida di nuovo ai titolarissimi tra cui Olivera centrale preferito a Rafa Marin, per il resto tutto confermato rispetto all’incontro di Lecce di settimana scorsa. Dall’altro Vieira si aspetta voglia dai suoi dopo la sconfitta di misura contro il Milan di settimana scorsa. Nel frattempo l’Inter oggi ha vinto la partita contro il Torino e ha pareggiato i punti degli azzurri, quindi oggi è necessario continua sulla giusta rotta e ristabilire le distanze.

40′ Spinazzola prova l’iniziativa personale guadagna un prezioso corner, questo rianima il Maradona

36′ Napoli che pare in difficoltà in questa fase, non riescono più a salire con costanza

33′ Il Genoa pareggio il match con gol di Athor o autogol di Meret. Colpo di testa del difensore genoano che colpisce da solo, poi una carambola sul portiere azzurro condanna gli azzurri

30′ Traversa genoana! Colpo di testa di Pinamonti su una punizione sulla trequarti destra, Meret di nuovo graziato

27′ Rischio per la difesa partenopea, Messias parta da solo e serve al centro Pinamonti che tocca piano e male per fortuna di Meret

24′ Raspadori ben imbeccato in area, spara forte ma Siegriest para bene verso l’alto

22′ Azzurri che provano a cavalcare l’onda di entusiasmo del vantaggio

16′ Gol di Lukaku! Break di McTominay a centrocampo e poi filtrante perfetto per il belga che brucia il difensore e in contro tempo diagonale batte il portiere genoano

12′ Lobotka chiede il cambio! Lo slovacco si tocca la caviglia dolorante di settimana scorsa. Pronto ad entrare Gilmour

9′ McTominay prova la rovesciata a buttar giù il Maradona, palla alta sulla traversa. Altro bello spunto dello scozzese

5′ Occasione per gli azzurri! Politano salta un uomo e provo il suo classico tiro a giro, palla fuori non di molto

2′ Subito contrasto testa contro testa tra Lukaku e Norton-Cuffy

1′ Inizia il match

Formazioni ufficiali di Napoli e Genoa

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori all.Conte

Genoa (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez, Ahanor; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti all.Vieira

