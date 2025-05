Napoli-Genoa, è ufficiale: Lobotka dal primo minuto, Raspadori-Lukaku davanti. Vieira inserisce Messias

Conte aveva detto di non volersene privare e schiera lo slovacco al centro del villaggio. Il tecnico francese risponde col meglio possibile, Pinamonti con Vitinha alle spalle

Napoli e Genoa si incontrano questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Intanto si sta ancora giocando la gara tra Torino e Inter, che era stata sospesa per una pioggia battente ed è ripresa con mezz’ora di ritardo (l’Inter è in vantaggio per 2-0). Al Maradona, con le squadre che stanno per entrare a scaldarsi, sono state da pochi minuti diramate le formazioni ufficiali di Napoli e Genoa.

Le formazioni ufficiali di Napoli e Genoa

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All.: Conte.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Norton-Cuffy, Vitinha, Ahanor; Pinamonti. All.: Vieira

Vieira aveva detto, nel pre e nei giorni scorsi, di voler venire a Napoli a giocarsela. Così è: il francese schiera la miglior formazione possibile in questo momento, con Pinamonti supportato dai tre trequartisti, con il centrale dei tre che giocherà fisso su Lobotka. Frendrup – che l’anno scorso segnò al Maradona – al centro del centrocampo e De Winter escluso per Otoa. In avanti il ritorno dal primo minuto di Messias. Il Napoli risponde inserendo Raspadori dal primo minuto come a Lecce, Olivera centrale al posto di un Rafa Marin mai veramente considerato. Lobotka fa il suo ritorno al centro del centrocampo perché Conte – come aveva detto – non vuole farne a meno per la sua esperienza nel guidare i compagni.

