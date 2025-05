Nuovo ds Milan, spunta Congerton, tramonta la pista Giuntoli?

La Gazzetta scrive delle novità in casa rossonera, l'ex Atalanta Lee Congerton, ora in Arabia Saudita è il dirigente che ha portato in Italia Lookman.

Novità in casa Milan, dopo le voci che volevano Giuntoli tra i prescelti per il ruolo del ds in casa rossonera, la Gazzetta dello Sport svela sulle proprie colonne di una svolta riguardo alla scelta del nuovo direttore sportivo. L’idea sarebbe ricaduta sull’ex Atalanta Lee Congerton, ora in Arabia Saudita. Il dirigente ha portato in Italia Lookman e in Bundesliga Hakan Calhanoglu. Abbandonate – o almeno così sembra, col Milan non si sa mai – le altre piste che portavano a una permanenza di Moncada o ad un nuovo tentativo per D’Amico, nulla di fatto anche per Giuntoli.

Milan, svolta per il d.s.: scelto l’ex Atalanta Congerton (Gazzetta)

Di seguito quanto racconta la Gazzetta nella sua edizione odierna:

“Ce l’avete presente quell’esterno con le treccine che spacca le partite con gol (15) e accelerazioni (molte di più)? Se qualche stagione fa il giocatore di fascia più decisivo del campionato era Rafa Leao, oggi ha ceduto lo scettro ad Ademola Lookman. Incoronato anche miglior giocatore africano nell’ultima cerimonia del Pallone d’Oro: sul trono si erano seduti in passato attaccanti come Weah, Eto’o e Drogba. Ademola aveva vissuto una serata da straordinario bomber proprio nella finale di Europa League, vinta con la sua tripletta. Altri 49 gol segnati in 117 partite con l’Atalanta dal 2022 a oggi, cioè da quando Lee Congerton, ex Responsabile per lo sviluppo internazionale dell’area sport dei nerazzurri, ebbe l’intuizione di portarlo a Bergamo.

A Londra diventa anche capo scout, prima di trasferirsi in Bundesliga come direttore tecnico dell’Amburgo: qui sponsorizza l’acquisto di Hakan Calhanoglu, allora giovane talento del Karlsruhe, Serie C tedesca. La carriera di Congerton continua da diesse del Sunderland, quindi del Celtic e del Leicester. Dalla Premier a Zingonia nel marzo 2022, al fianco della squadra in ogni trasferta europea e stabilmente al centro sportivo, lavorando a stretto contatto con Luca Percassi.

Nell’estate 2022 è lui a condurre l’affare Lookman, già studiato da vicino al Leicester. È poi decisivo negli acquisti di Ederson e Hojlund. Nel febbraio 2024 Congerton ha lasciato Bergamo diretto in Arabia Saudita, precisamente a Gedda, incaricato di reclutare nuovi talenti per l’Al-Ahli. Rivoluzione rossonera. Nella corsa al titolo di direttore sportivo rossonero, Congerton è scattato in avanti, più vicino degli altri a tagliare il traguardo”.