Milan, Conceiçao ha i giorni contati: Sarri e Allegri i nomi caldi per la panchina rossonera

La sconfitta in finale di Coppa Italia fa il paio con un percorso in campionato e in Champions molto al di sotto delle aspettative

La sconfitta in finale di Coppa Italia fa il paio con un percorso in campionato e in Champions molto al di sotto delle aspettative. E adesso, in casa Milan nessuno è più al sicuro, soprattutto l’allenatore Sergio Conceiçao che potrebbe – anzi, è quasi sicuro che lo sarà- essere licenziato al termine della stagione. Tra i papabili, come suoi successori, girano svariati nomi: i più caldi quelli di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.

Leggi anche: La Coppa Italia è un supplizio per il Milan che è come un cerino, si accende e subito si spegne (CorSera)

Milan, quale futuro per la panchina?

Sull’argomento si sono soffermati i principali media italiani. La Gazzetta dello Sport, riguardo il futuro rossonero, scrive: “Ripartire quindi da professionisti nati nel nostro Paese, per provare a ricreare quello zoccolo duro che aveva fatto grande il Milan negli scorsi decenni. L’idea di base è questa ed è la direzione delle riflessioni fatte in sede per la panchina della prossima stagione. L’unica eccezione sarebbe stata rappresentata da Fabregas, decisamente apprezzato in via Aldo Rossi – e, d’altra parte, chi non lo sta apprezzando quest’anno -, ma la pista si è chiusa prima ancora di aprirsi davvero dal momento che lo spagnolo ha deciso di restare a Como. Gli altri nomi? È comparso, a più riprese, quello di Sarri, così come De Zerbi e, fino a qualche tempo fa, l’ex Allegri. C’è stata persino la suggestione Ancelotti. Ora spunta, con forza, Vincenzo Italiano. Un nome che metterebbe d’accordo tutti”.

I profili di Sarri e Allegri sono citati anche da Eurosport

Su Allegri: “Il livornese si è preso un anno sabbatico dopo l’ultima parentesi alla Juventus e sarebbe pronto a tornare in panchina. E in tal senso il suo mentore Giovanni Galeone lo ha spesso spinto verso il Diavolo. Lui probabilmente ci tornerebbe volentieri al Milan, dove ha già vinto uno Scudetto, ed essendo un buon gestore potrebbe anche essere una buona scelta per i rossoneri”.

Su Sarri: “Ha spesso dichiarato di essere alla ricerca di un progetto stimolante e il Milan potrebbe fare al caso suo, anche se la società dovrà dargli tempo perché il suo progetto e la sua proposta di gioco necessitano di mesi di lavoro”.