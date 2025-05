Meret rinnova a 2,5 milioni l’anno fino al 2027, manca solo l’ufficialità

Dopo l’annuncio della permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ora è tempo di pensare non solo al calciomercato estivo, ma anche ai rinnovi di contratto. E tra questi c’è sicuramente Alex Meret, che, salvo sorprese, resterà anche per la prossima stagione un calciatore azzurro.

Meret rinnova a 2,5 milioni l’anno fino al 2027

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive:

Si attende l’annuncio anche per il rinnovo di Alex Meret, campione d’Italia però a scadenza. Ancora per poco: tutto è pronto e in attesa di comunicazione ufficiale.

E il giornalista Nicolò Schira su X ha specificato in merito:

Si prevede il prolungamento di contratto di Alex Meret fino al 2027 (2,5 milioni all’anno).

Un leggero aumento di stipendio per il portiere del Napoli, che fino ad ora percepiva 2 milioni netti.

«Le critiche? Ho fatto del mio meglio in questa stagione come faccio sempre, per farmi trovare pronto. La stagione è stata incredibile, soprattutto per essere stati la miglior difesa d’Europa. Ci dà uno sprone per continuare a fare sempre meglio. C’erano dubbi dopo il 3-0 a Verona nella prima giornata, era normale. Ma poi partita dopo partita abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. La batosta ci ha dato motivazioni».

«Il momento decisivo per lo scudetto? Difficile individuare un momento unico, ogni partita è stata importante. Sono contento della mia stagione personale. Differenza tra i due scudetti? Questo è stato sicuramente più sudato e lottato, ma c’è soddisfazione in egual modo».