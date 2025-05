Mercato Napoli, nella lista di Manna per l’attacco ci sono Lucca, Bonny e anche Hojlund (Gazzetta)

Tre giovani con un futuro persino dietro le spalle. Con l’Udinese ottimi rapporti visto la conoscenza tra De Laurentiis e i Pozzo.

Secondo quanto riporta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli pensa al mercato. Conte vuole investimenti e una rosa più futuribile. Così Manna si è messo a lavoro ripercorrendo i nomi sul suo taccuino. Ci sono Lucca, Bonny ma anche Hojlund.

Lucca il primo nome sulla lista di Manna per l’attacco del Napoli

Sulla Gazzetta si legge:

Nella short list, modificabile e comunque ampliabile, per il momento ci sono tre giovani con un futuro persino dietro le spalle. Lorenzo Lucca (25 a settembre) ha scalato il calcio partendo dal basso, ha accumulato esperienza all’Ajax (mica male!) e ora con l’Udinese sta esplodendo: le dodici reti stagionali e la centralità nella squadra e hanno legittimato lo spessore e il Napoli, ch’è forte dei rapporti tra Adl e i Pozzo, dopo aver parlato di Solet, il centrale difensivo, s’è messo in fila per l’attaccante.

Quaranta milioni la quotazione ma il mercato ha i suoi tempi e le proprie dinamiche, trattativa inclusa, che tra i presidenti delle due società non prevede strategia ma colloqui diretti. Manna si è dato varie possibilità, ovviamente, e nell’elenco dei potenziali attaccanti da futuro imponente c’è Ange-Yoan Bonny (22 a ottobre), fisico d’impatto, capacità di far reparto, margini di miglioramento notevoli: sei gol al primo anno di serie A con il Parma sono un bigliettino da visita incoraggiante, soprattutto rielaborandone le caratteristiche.

Ma uno sguardo all’estero, andando a scavare anche nel proprio data-base, Manna l’ha lanciato: Rasmus Højlund è ancora un ragazzino, nonostante stia da un bel po’ al centro delle aree di rigore, e a 22 anni si ha il diritto-dovere di credere in questo danese che con Gasperini all’Atalanta è diventato una star.

