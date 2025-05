McTominay: «Non è il momento di farsi prendere dal panico ma di restare calmi»

A Dazn: «La cosa importante è rimanere calmi e vedere cosa succederà nelle prossime partite»

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay, autore anche oggi di un assist, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Genoa

Le parole di McTominay

Come stai? «La cosa importante è rimanere calmi e vedere cosa succederà nelle prossime partite. Anche perché il Genoa ha dimostrato di essere una squadra forte e riuscire a fare due gol al Napoli»

Te lo aspettavi così il primo campionato italiano?

«Non è il momento di farsi prendere dal panico ma di restare calmi. Sì, me lo aspettavo così il campionato, in questo momento in cima ci sono le due squadre più forti della Serie A»

Ha parlato anche Jack Raspadori

Che carica vi danno questi tifosi?«Assolutamente oggi sono stati come sempre fantastici i tifosi e ci hanno dato una grande mano. Ci dispiace perché era una partita preparata bene e giocata bene. È chiaro che è punto importante perché comunque siamo davanti però volevamo vincere»

Con quale mentalità affrontate la settimana? «Come abbiamo fatto fino ad ora che ci sta facendo fare un campionato importante. C’è da recuperare energie sapendo che è tutto nelle nostre mani»·

