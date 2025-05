McTominay ha segnato più del doppio di Frattesi, la differenza è anche in questo (Gazzetta)

Ha anche giocato più del doppio ma lo scorso anno Frattesi dava la sensazione di essere decisivo. Come lo scozzese quest’anno

McTominay ha segnato il doppio di Frattesi, la differenza è anche in questo (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport analizza le differenze tra Napoli e Inter, che cosa ha funzionato e che cosa no. McTominay ha funzionato, tanto. Frattesi. Lo scozzese ha segnato il doppio, più del doppio. Ha anche giocato più del doppio.

Scrive la Gazzetta:

Scott McTominay ha segnato 11 gol in campionato e non è un’eresia sostenere che lo scozzese sco sia la vera seconda punta del Napoli. Non è escluso che da qui all’ultima giornata McTominay scavalchi Romelu Lukaku, il centravanti belga sta un gradino sopra il compagno, a quota 12 reti. Sarebbe clamoroso se Conte vincesse lo scudetto con un centrocampista come bomber. Perché, non dimentichiamolo, McTominay è un interno di centrocampo, quel tipo di giocatori che in Gran Bretagna definiscono “box to box”, nel senso che si muovono da un’area all’altra. Conte ha impiegato McTom in diversi ruoli, tra centrocampo, fascia sinistra e trequarti. Il fisico imponente, un metro e 90 di altezza per quasi 90 chili di peso, e l’irruenza rendono il ragazzo immarcabile, specie nei momenti in cui è lanciato lancia o si eleva in terzo tempo. Mc Tominay sprigiona potenza e ci sono attimi in cui sembra sul serio un Lukaku-bis.

Anche l’Inter ha un centrocampista che sa trasformarsi in attaccante, ma in campionato Davide Frattesi ha segnato la metà dei gol di McTominay. Anzi, di meno: cinque contro undici. È vero che Frattesi, a differenza dello scozzese, non è un titolare: entra per lo più a gara in corso e quando c’è da risalire la corrente. McTominay ha giocato per 2.581 minuti, Frattesi per 1.120, meno della metà dello scozzese. Tempo inferiore, minori opportunità, però nella stagione scorsa Frattesi aveva realizzato sei reti in una finestra temporale più stretta, appena 935 minuti totali, e suscitava un’impressione diversa, si aveva la percezione che Frattesi spaccasse le partite. (…) è fattuale che una bella differenza tra Napoli e Inter si sia scavata nel solco tra McTominay e Frattesi, i centrocampisti che sanno farsi attaccanti. Oggi, contro il Verona, Frattesi è annunciato titolare e può accorciare il divario, sempre che lo scozzese a Lecce non sia la solita locomotiva umana.



ilnapolista © riproduzione riservata