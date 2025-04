McTominay era un profugo della Premier, con lui è tornato il centrocampista box-to-box (Süddeutsche)

Anche il giornale tedesco ricorda che il Napoli ad agosto aveva quasi preso Brescianini al suo posto

Il giochetto dei soprannomi di Scott McTominay è arrivato anche sulla stampa tedesca. La Süddeutsche dedica un pezzo allo scozzese dai toni giustamente trionfalistici. Soprannome a parte, il punto è che la sua centralità. E quanto l’Inghilterra lo avesse sprecato.

“La scorsa estate – scrive il giornale tedesco – il Napoli voleva addirittura ingaggiare un giovane centrocampista di nome Marco Brescianini dal Frosinone, che si sarebbe inserito perfettamente nella strategia finanziaria di non investire molti altri soldi. Solo che Brescianini ha firmato con l’Atalanta a metà agosto: Conte ha puntato energicamente verso nord. Da esperto conoscitore della Premier League, dopo aver guidato Chelsea e nel Tottenham, conosceva le qualità dei centrocampisti inglesi, ma anche i loro prezzi. I poco più di 30 milioni di euro versati dal Napoli al Manchester nell’ultimo giorno di calciomercato furono percepiti all’epoca come una cifra enormemente alta per un giocatore dal talento indiscusso ma che non era arrivato certo da grande trionfatore, bensì da profugo della sua patria”.

Conte ha costruito la squadra attorno a McTominay

“Fino a quel momento, McTominay aveva trascorso l’intera carriera allo United; essendo un giocatore cresciuto in casa, era naturale che si identificasse con lui, ma in un’epoca completamente sbagliata. Il caos era l’unica costante a Manchester, McTominay era apprezzato da un allenatore ed emarginato da quello successivo, un continuo alti e bassi che ha avuto fine solo a Napoli”.

“Fin dal primo giorno, Conte ha costruito la sua squadra non attorno all’artista Kvaratskhelia sulla fascia sinistra, e nemmeno attorno al suo attaccante dei sogni Romelu Lukaku, ma in realtà attorno a McTominay, come uomo per tutto. La posizione box-to-box è passata di moda nell’ultimo decennio, con la stessa rapidità con cui era stata in precedenza definita una rivelazione tattica. In Italia, il ritorno ai punti di forza di questo tipo di giocatori sta decidendo il campionato: McTominay è il centrocampista con più tocchi di palla nell’area di rigore avversaria in Serie A, ha segnato undici gol in questa stagione e, nonostante ciò, su Internet si possono ancora trovare compilation dei suoi migliori rinvii con la maglia azzurra. Negli ultimi anni, solo Marek Hamsik è riuscito a combinare attacco e difesa in questo modo a Napoli”.

