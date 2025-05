Mazzocchi potrebbe lasciare Napoli: Cagliari e Parma interessati (Schira)

Nonostante il suo contratto scade nel 2027, il terzino vorrebbe trovare maggiore spazio e minutaggio in un altro club.

Pasquale Mazzocchi dovrebbe, con ogni probabilità, lasciare Napoli nella prossima sessione di mercato. Nonostante il suo contratto scada nel 2027, il terzino vorrebbe trovare maggiore spazio e minutaggio in un altro club. Quest’anno è riuscito a totalizzare 20 presenze, ma in molte di queste è subentrato negli ultimi minuti di gara.

Cagliari e Parma su Mazzocchi

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Cagliari e Parma hanno chiesto informazioni sul terzino destro del Napoli Pasquale Mazzocchi, che potrebbe andarsene durante la sessione estiva di calciomercato.

«Da bambino il mio idolo era Cristiano Ronaldo, poi quando mi hanno spostato di ruolo ho preso come riferimento Javier Zanetti. Sarebbe stato bello affrontare CR7, ma è andato via quando io ho esordito in Serie A».

Conte?

«Mi piace il suo modo di parlare, come arriva ai giocatori. Non è scontato. Il consiglio che posso dare quello di seguire una sola strada, quella del lavoro, facendo meno serate possibili. Per questa strada qua si devono fare tante rinunce però poi le soddisfazioni arrivano».

Io allenatore?

«Non ho ancora le idee chiare, ma so da dove sono partito. Da dove vengo io ci sono molti giovani che si perdono anche per cose banali come amicizie sbagliate o la famiglia. La mia è stata attenta e i miei fratelli mi hanno sempre aiutato e non mi hanno fatto mai mollare. Se io posto qualcosa, lo faccio anche per mandare messaggi importanti e positivi».

ilnapolista © riproduzione riservata