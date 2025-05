Marotta: «Il Napoli ha meritato lo scudetto. Hanno pesato le 19 partite in più giocate dall’Inter»

A Sky Sport a pochi giorni dalla finale di Champions: «il ciclo Inzaghi non è finito, si è creata una bella simbiosi. Auspico che si possa proseguire»

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, intervistato a Sky Sport all’inizio della settimana che condurrà alla finale di Champions League tra Inter e Psg.

«Abbiamo sensazioni positive che conciliano col grande orgoglio di rappresentare l’Italia calcistica per la seconda volta in tre anni con un gruppo che merita questo ruolo. Stavolta vogliamo andare a giocare con la consapevolezza di recitare un ruolo di attore principale. Consapevole che l’esperienza sia servita, l’esperienza di questi due anni ci ha arricchito dal punto di vista della condizione e delle motivazioni».

Marotta è alla quarta finale di Champions e non l’ha mai vinta.

«Sì, è la quarta finale, speriamo che cambi qualcosa. Anche se non sono scaramantico ma comincio a pensarci. È la seconda con l’Inter, sarebbe una gioia immensa per me, soprattutto da presidente, coronare la fase finale della mia carriera con una vittoria di grande prestigio».

Marotta e il ringraziamento al gruppo Inter

Lo scudetto sfuggito, nei giorni scorsi ha detto che è mancato un centimetro.

Marotta: «Pur dando ampi meriti al Napoli che ha meritato il titolo, abbiamo giocato 19 partite più di loro, il che equivale a un girone di campionato. Questo ha inciso dal punto di vista psicofisico. Non me la sento di recriminare, di dare la colpa a qualcuno, né tantomeno di di riguardi negli alibi. Da parte della società c’è il ringraziamento totale a giocatori e allenatore, e credo di interpretare il desiderio di tutta la tifoseria nerazzurra. Ci hanno fatto vivere serate epiche, su tutte la gara di ritorno con Barcellona».

Inzaghi e il rinnovo, ha detto “ci vedremo con la società e se ci saranno i presupposti…”

«È una giusta considerazione, Inzaghi vuole sentirsi dire delle parole dalla società. Noi siamo pronti a farlo, ma ora siamo concentrati su un appuntamento storico, sia come società, sia come singoli. Sono sereno, ottimista, il rapporto con Inzaghi è ottimo, il ciclo non è finito, si è creata una bella simbiosi. Auspico che si possa proseguire».

