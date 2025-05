Manna incontrerà l’agente di David. Ma Adl non vuole superare i 4 milioni di ingaggio (KK Napoli)

Il calciatore invece non ha intenzione di scendere sotto i 5 milioni. La prossima settimana si vedranno. Pedullà: offerta importante del Napoli

Jonathan David continua ad essere un profilo molto richiesto, e il Napoli non ha mai smesso di seguirlo. L’attaccante del Lille è in scadenza di contratto con il suo club e per gli azzurri sarebbe un ottimo calciatore da alternare a Romelu Lukaku nella prossima stagione.

Napoli, la prossima settimana Manna incontrerà l’agente di David

Tuttomercatoweb cita Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del centravanti canadese:

La prossima settimana il suo agente si recherà nel capoluogo campano per trattare direttamente con il ds azzurro Giovanni Manna. Da tempo il Napoli è su David, ma gli ostacoli per la fumata bianca sono di natura economica. Il centravanti del Lille, per quanto riguarda l’ingaggio, non ha intenzione di scendere sotto i 5 milioni di euro: cifra considerevole per la compagine partenopea. L’intenzione di De Laurentiis è di tenere un salary cap attorno ai 4 milioni, avendo magari un giocatore franchigia che guadagni di più ma senza svettare eccessivamente sugli altri. Inoltre, non c’è solo il Napoli su David. In Italia piace anche a Inter e Juventus.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riproposto, sul suo profilo X, un tweet di due giorni fa in cui aveva dichiarato:

Il Napoli cerca anche un grande attaccante: ha fatto un’offerta importante a Jonathan David (asta in corso, obiettivo Inter) e segue Nunez del Liverpool (che ha altre proposte) oltre ai soliti Lucca e Bonny.

Il #Napoli cerca anche un grande attaccante: ha fatto un’offerta importante a Jonathan #David (asta in corso, obiettivo #Inter) e segue #Nunez del Liverpool (che ha altre proposte) oltre ai soliti #Lucca e #Bonny — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 7, 2025

Sulla Gazzetta si legge:

Nella short list, modificabile e comunque ampliabile, per il momento ci sono tre giovani con un futuro persino dietro le spalle. Lorenzo Lucca (25 a settembre) ha scalato il calcio partendo dal basso, ha accumulato esperienza all’Ajax (mica male!) e ora con l’Udinese sta esplodendo: le dodici reti stagionali e la centralità nella squadra e hanno legittimato lo spessore e il Napoli, ch’è forte dei rapporti tra Adl e i Pozzo, dopo aver parlato di Solet, il centrale difensivo, s’è messo in fila per l’attaccante. Quaranta milioni la quotazione ma il mercato ha i suoi tempi e le proprie dinamiche, trattativa inclusa, che tra i presidenti delle due società non prevede strategia ma colloqui diretti. Manna si è dato varie possibilità, ovviamente, e nell’elenco dei potenziali attaccanti da futuro imponente c’è Ange-Yoan Bonny (22 a ottobre). Ma uno sguardo all’estero, andando a scavare anche nel proprio data-base, Manna l’ha lanciato: Rasmus Højlund è ancora un ragazzino, nonostante stia da un bel po’ al centro delle aree di rigore, e a 22 anni si ha il diritto-dovere di credere in questo danese che con Gasperini all’Atalanta è diventato una star.

ilnapolista © riproduzione riservata