Mani di Bisseck, Rocchi: «è rigore. Allarga il gomito». Barella a Chiffi: «Mi sto giocando la vita». «Anch’io»

Fallo di mani di Bisseck, Rocchi: «è rigore. Allarga il gomito, gesto istintivo ma porta il braccio verso il pallone»

A Open Var mostrano anche il fallo di mani di Bisseck che ha portato al rigore per la Lazio che poi Pedro ha trasformato per il 2-2.

Mostrano le immagini, la revisione anche in questo caso molto puntuale. Due le immagini che evidenziano come Bisseck allarghi il braccio e richiamano Chiffi che subito chiede: “fa un movimento?” E gli rispondono: “Sì, fa un movimento, vienila a valutare”.

A Chiffi però basta una sola immagine, dice: «Sì, apre e chiude ok». Non fanno in tempo a dirgli che c’è un secondo video, per lui basta il primo.

Rocchi a Open Var dice:

«La revisione parte concettualmente con la non punibilità, poi però allarga il gomito. Voglio credere istintivamente, nessun difensore lo fa volontariamente, ma porta il braccio incontro al pallone, il gomito lo allarga. L’istintività porta il braccio verso il pallone, è calcio di rigore. Mi rendo conto delle difficoltà ad accettarlo, anche perché siamo nei minuti finali, ma è stata applicata correttamente l’interpretazione del fallo di mano. La posizione iniziale di Chiffi non è delle migliori, è un po’ troppo centrale, non vede il tocco. Non puoi dare un calcio di rigore senza essere sicuro».

Siparietto Barella e Chiffi sul fallo di mani di Bisseck

Si ascolta la protesta di Barella che dice a Chiffi:

«Io mi sto giocando la vita»

«Anche noi» risponde l’arbitro.

E Barella: «No tu no».

Rocchi: «è protesta forte ma educata, civile anche nei modi».

Il designatore giudica l’operato dell’arbitro di Inter-Lazio: «Chiffi ha fatto una buona gara in un contesto complesso. Ha sempre scelto la strada giusta e corretta. La sua è stata una prestazione positiva in un contesto molto difficile».