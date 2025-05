Lobotka si fa male, Zielinski non riesce a non sorridere. Poi dice: «Speriamo non si sia fatto niente di grave»

Il polacco tradito dalla sua espressione mentre stava facendo un’intervista a Dazn. Ha vissuto in diretta l’infortunio di Lobotka

Durante l’intervista post-partita a Dazn, a Piotr Zielinski hanno fatto notare che in quel momento Stanislav Lobotka stava lasciando il campo per infortunio durante Napoli-Genoa.

Il polacco ha trattenuto un sorriso mentre guardava le immagini, dichiarando:

«Si è fatto male Lobo? Speriamo non si sia fatto niente di grave, che è mio amico».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

Lobotka e Buongiorno titolari evidentemente forzati (e ora perduti) per sfiducia nelle alternative

Sul Corriere della Sera l’analisi di Paolo Condò sulla lotta scudetto dopo il 2-2 tra Napoli e Genoa.

Scrive Condò:

Il Napoli è stanco. Il traguardo è ormai vicino, ma il Genoa ha costretto Antonio Conte a spendere il bonus che aveva in tasca, il pareggio che riduce da tre a uno i punti di vantaggio sull’inter a due gare dalla fine.

La partita stagionale numero 39 l’ha inchiodato ai suoi limiti: l’infortunio in corso d’opera di Lobotka si è aggiunto a quello analogo di Buongiorno, titolari evidentemente forzati per sfiducia nelle alternative, e a questo punto perduti. Se ci aggiungiamo il mancato recupero di Neres (pochi inutili minuti), siamo in un giallo dove a ogni capitolo sparisce un protagonista. E l’ansia cresce. Due ore prima i migliori acquisti dei suoi due mercati stagionali, Zalewski e Martinez, avevano spianato la strada all’Inter in una partita che si annunciava insidiosa, e invece è filata liscia: molto bello il gol del polacco quando la gara era giovane, strepitosa la parata dello spagnolo su Adams nel finale del primo tempo, flagellato da una pioggia da film horror.

ilnapolista © riproduzione riservata