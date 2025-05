Lobotka e Buongiorno titolari evidentemente forzati (e ora perduti) per sfiducia nelle alternative – Condò

Sul Corsera. Due ore prima i migliori acquisti stagionali dell’Inter, Zalewski e Martinez, avevano spianato la strada alla squadra di Inzaghi

Lobotka e Buongiorno titolari evidentemente forzati per sfiducia nelle alternative (Condò)

Sul Corriere della Sera l’analisi di Paolo Condò sulla lotta scudetto dopo il 2-2 tra Napoli e Genoa.

Scrive Condò:

Il Napoli è stanco. Il traguardo è ormai vicino, ma il Genoa ha costretto Antonio Conte a spendere il bonus che aveva in tasca, il pareggio che riduce da tre a uno i punti di vantaggio sull’inter a due gare dalla fine.

La partita stagionale numero 39 l’ha inchiodato ai suoi limiti: l’infortunio in corso d’opera di Lobotka si è aggiunto a quello analogo di Buongiorno, titolari evidentemente forzati per sfiducia nelle alternative, e a questo punto perduti. Se ci aggiungiamo il mancato recupero di Neres (pochi inutili minuti), siamo in un giallo dove a ogni capitolo sparisce un protagonista. E l’ansia cresce. Due ore prima i migliori acquisti dei suoi due mercati stagionali, Zalewski e Martinez, avevano spianato la strada all’Inter in una partita che si annunciava insidiosa, e invece è filata liscia: molto bello il gol del polacco quando la gara era giovane, strepitosa la parata dello spagnolo su Adams nel finale del primo tempo, flagellato da una pioggia da film horror.

Anche Lobotka andrà via? Il Napoli potrebbe cederlo per circa 40 milioni: Psg, Barça e United interessati (Tmw)

Oltre al futuro incerto di Frank Anguissa, sembra che anche la permanenza di Stanislav Lobotka a Napoli non sia scontata. Il centrocampista slovacco è apprezzato e voluto da diversi club europei, e per gli azzurri sarebbe l’ultima occasione per poter monetizzare una cifra importante da lui.

Come riportato da Tuttomercatoweb:

In estate Lobotka potrebbe salutare. Perché è l’ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona ha già fatto sapere più volte di essere interessato, ma anche il Psg e il Manchester United hanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Il Napoli stesso potrebbe scegliere di ringiovanire il reparto e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5 milioni all’anno. La valutazione è intorno ai 40 milioni, ma non è detto che non sia abbassabile.

«Doppio play? Non mi fa differenza giocare a uno o a due, io sono felice quando gioco e provo a fare sempre del mio meglio per vincere con la squadra. Per l’interpretazione del mio ruolo non cambia molto, anche se Billy e Frank sono due tipi diversi di giocatore. Frank è più offensivo, gioco con lui da tre anni e quindi ci conosciamo molto bene. Per quanto riguarda Billy, per me è importante che si segua il gioco, che si capisca quando sono sotto pressione e si venga ad aiutarmi».

«Non sono concentrato sull’andamento delle altre squadre, ma penso solo alla mia, provando a vincere ogni partita».

