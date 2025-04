Lobotka: «Due sconfitte per l’Inter? Non guardo le altre, dobbiamo restare concentrati e pensare a noi»

A radio Crc: «Non mi fa differenza giocare a uno o a due play, io sono felice quando gioco e provo a fare sempre del mio meglio per vincere».

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka è intervenuto oggi ai microfoni di Radio CRC. Questa le sue parole, diffuse tramite comunicato stampa da Radio CRC:

Le parole di Lobotka

Monza-Napoli?

«Sono stati ovviamente tre punti importanti, anche se sappiamo che avremmo potuto giocare meglio. Questo però fa parte del gioco: cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, soprattutto alla fine della stagione, ed ogni punto è importante. Per questo siamo felici di aver portato a casa la vittoria, anche se sappiamo di poter fare di meglio e sicuramente lo faremo.

Scott é davvero un bravo ragazzo, oltre che un ottimo giocatore. Ha segnato un gol molto importante contro il Monza, ma anche contro l’Empoli. Ha molte qualità: è bravo con la palla, corre tantissimo per la squadra, segna tanti gol. Per me è troppo facile giocare con lui ed Anguissa, perché sono davvero forti. Per noi è molto importante l’apporto realizzativo dei centrocampisti offensivi.

A me piace giocare con tutti, perché ognuno di loro è forte ed anche un bravo ragazzo: per noi è molto importante anche avere intesa. Ogni giocatore che é arrivato in questa stagione ha portato tanta qualità con sé, anche chi parte dalla panchina».

Doppio play?

«Non mi fa differenza giocare a uno o a due, io sono felice quando gioco e provo a fare sempre del mio meglio per vincere con la squadra. Per l’interpretazione del mio ruolo non cambia molto, anche se Billy e Frank sono due tipi diversi di giocatore. Frank è più offensivo, gioco con lui da tre anni e quindi ci conosciamo molto bene. Per quanto riguarda Billy, per me è importante che si segua il gioco, che si capisca quando sono sotto pressione e si venga ad aiutarmi».

Mi senti leader?

«Sento la responsabilità, perché sono qui da più di cinque anni. Ogni giorno lavoro per aiutare la squadra, cerco di essere leader in campo. Quando abbiamo la palla cerco di dare una mano a tutti per vincere la partita. Noi siamo davvero un’ottima squadra, sia in campo che soprattutto fuori dal campo: questo è molto importante per me. Penso che abbiamo una grande opportunità e dobbiamo solo continuare ad andare avanti. Anche in partita, quando magari non stiamo giocando bene, sappiamo di poter fare affidamento l’uno sull’altro.

Essere primi è importante per me, per la squadra, ma soprattutto per Napoli: possiamo di nuovo sognare, è tutto nelle nostre mani. Non è facile giocare con nessuna squadra in questa fase del campionato: noi con il Bologna, ad esempio, abbiamo pareggiato, sappiamo che è una squadra con grandi qualità. Dobbiamo restare concentrati e pensare solo alle nostre partite e al nostro team e poi vedremo dove saremo alla fine della stagione.

Il supporto del Maradona? «A Napoli il tifo è pazzesco, ci sostengono davvero durante tutta la stagione. Questo ci dà grande energia ed è per noi un grande vantaggio. Non vedo l’ora di giocare al Maradona domenica.

Sappiamo che il Torino è forte fisicamente ed hanno anche degli ottimi giocatori con qualità individuali. Ogni partita da qui alla fine del campionato ha delle insidie, l’abbiamo visto anche contro il Monza. Tutti vogliono vincere a fine stagione, soprattutto contro le squadre in testa alla classifica, ma noi dobbiamo restare concentrati sul nostro gioco».

Due sconfitte per l’Inter?

«Non sono concentrato sull’andamento delle altre squadre, ma penso solo alla mia, provando a vincere ogni partita»

