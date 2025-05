Lobotka, nessuna lesione: trauma contusivo/distorsivo alla caviglia

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è uscito dopo dieci minuti di gara contro il Genoa domenica a causa di un infortunio.

Nessuna lesione per Lobotka: trauma contusivo/distorsivo alla caviglia

Oggi si è sottoposto agli esami clinici. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club:

Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Lo slovacco potrebbe recuperare per il match contro il Cagliari, previsto nel weekend 24-25 maggio.

Sul Corriere della Sera l’analisi di Paolo Condò sulla lotta scudetto dopo il 2-2 tra Napoli e Genoa.

Il Napoli è stanco. Il traguardo è ormai vicino, ma il Genoa ha costretto Antonio Conte a spendere il bonus che aveva in tasca, il pareggio che riduce da tre a uno i punti di vantaggio sull’inter a due gare dalla fine.

La partita stagionale numero 39 l’ha inchiodato ai suoi limiti: l’infortunio in corso d’opera di Lobotka si è aggiunto a quello analogo di Buongiorno, titolari evidentemente forzati per sfiducia nelle alternative, e a questo punto perduti. Se ci aggiungiamo il mancato recupero di Neres (pochi inutili minuti), siamo in un giallo dove a ogni capitolo sparisce un protagonista. E l’ansia cresce. Due ore prima i migliori acquisti dei suoi due mercati stagionali, Zalewski e Martinez, avevano spianato la strada all’Inter in una partita che si annunciava insidiosa, e invece è filata liscia: molto bello il gol del polacco quando la gara era giovane, strepitosa la parata dello spagnolo su Adams nel finale del primo tempo, flagellato da una pioggia da film horror.