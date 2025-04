La “maledizione” del soleo ricade nuovamente sul brasiliano, che ha già iniziato l’iter riabilitativo. Il grado della lesione non è ancora stato confermato.

La maledizione del muscolo soleo si è nuovamente abbattuta sul Napoli e su David Neres, che aveva già saltato la trasferta di Monza per un risentimento muscolare.

Neres potrebbe aver finito la stagione: lesione distrattiva del muscolo soleo

Il bollettino medico del Napoli sul brasiliano afferma:

David Neres si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Il grado della lesione non è ancora stato reso noto. Neres potrebbe dunque rientrare in campo entro pochi giorni, o aver terminato qui la stagione.

La Gazzetta dello Sport è in linea con Repubblica: Antonio Conte si è sfogato in conferenza stampa perché aveva appena saputo dell’infortunio di Neres.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Chiaro che al primo ascolto possano sembrare parole stonate. Ma poi c’è sempre da contestualizzare il momento. Il luogo. E anche l’umore. Uno sfogo. Quasi dal nulla. Perché Conte è così, non sa fingere. Perché la conferenza stampa è iniziata subito dopo l’allenamento che ha portato all’ennesima brutta notizia di questo 2025 non proprio in pace con la fortuna. David Neres si è fermato ancora. E Antonio che ha preparato per una settimana una partita in un modo, si trova senza il giocatore di maggior talento della squadra. Non a caso quello che virtualmente ha preso il posto di Kvara, citato nuovamente in pubblico dopo diverso tempo.

ilnapolista © riproduzione riservata