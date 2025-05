L’entrata di McKennie su Freuler era rigore, CorSport e Gazzetta: “Il giocatore della Juve, in ritardo, travolge lo svizzero”

I due quotidiani sportivi sono d’accordo. CorSport aggiunge: “Questo è il rischio di avere l’arbitro Doveri: fischia poco”. Bologna-Juve è terminata 1-1.

Il match tra Bologna e Juventus è terminato 1-1, ma ci sono state non poche polemiche, specialmente per il fallo di Weston McKennie su Remo Freuler nel primo tempo in area di rigore; l’arbitro Doveri non l’ha segnalato da penalty.

I quotidiani sportivi non sono dello stesso avviso del direttore di gara.

Il fallo di McKennie su Freuler era rigore

Il Corriere dello Sport scrive:

E’ il rischio di avere Doveri: uno che tende a fischiare poco, quasi nulla. Risultato? Che su Freuler poteva starci il rigore. Anche a voler tenere le parti di Doveri, McKennie su Freuler in area della Juve è difficile da giustificare come non falloso. E’ vero, Freuler allarga la gamba sinistra per proteggere il pallone dall’arrivo dell’avversario, ma è anche vero che McKennie è in ritardo e aggancia la gamba del rossoblù, che è legittimato a muoversi avendo vantaggio sul pallone. Rigore e anche da intervento Var.

La Gazzetta:

Al 30esimo, Freuler giù in area, McKennie sbaglia spazio e tempo e lo travolge; col destro impatta la gamba sinistra. Era da rigore, anche con Var: nessun intervento.

McKennie frana su #Freuler ma per #Doveri è tutto ok, la #Juventus è ancora saldamente in corsa per la prossima #UCL. Tutelato il brand anche stasera. Nel prossimo turno scontro diretto con la #Lazio… #BolognaJuve pic.twitter.com/ZXCJ9B6VQg — Gianni (@gianniparisio) May 4, 2025

L’ex arbitro Marelli, a Dazn, dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce ha spiegato il motivo per cui non è stato punito il tocco di Spinazzola.

«Non assegnare il calcio di rigore è una decisione corretta. Il pallone è inaspettato, un pallone che il difendente non si aspetta che possa arrivare nella sua zona. Ed è esattamente quello successo in questo caso, Spinazzola stava guardando in modo immobile il pallone perché non si poteva aspettare che sbattesse sulla traversa e arrivasse sul suo braccio. Il braccio non si muove verso il pallone ma anzi c’è un accenno di movimento verso la figura, ha le braccia in posizione naturale. Per questo motivo non è calcio di rigore».

ilnapolista © riproduzione riservata