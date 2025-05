Lecce-Napoli 0-1, Raspadori vicino al raddoppio e alla doppietta personale (LIVE)

Al via del Mare di Lecce arrivano gli azzurri, il tecnico salentino vuole proseguire la marcia in vetta. Per farlo si affida alla coppia Raspadori-Lukaku e il centrocampo a quattro

Il Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo Olivera centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.

52′ Si scalda Gilmour nel frattempo, il giocatore slovacco sembra davvero molto dolorante

51′ Lobotka a terra, la sua caviglia è rimasta sotto il corpo di Karlsson nel contrasto con quest ultimo

49′ Fase molto confusa, continui ribaltamenti di fronte

46′ Otto minuto di recupero

45′ Raspadori ancora a terra dopo il contatto con Gaspar, dolorante alla caviglia il numero ottantuno

44′ Che occasione per Raspadori! Lanciato lungo da McTominay, arriva in area e calcia in diagonale. Palla fuori di un soffio!

41′ Lecce che non demorde, gli azzurri ora fanno girare maggiormente il pallone per calmare i ritmi

37′ Traversa incredibile per il Lecce! Gaspar colpisce di testa da corner e centra il montante alto. Dopo Spinazzola allontana rischiando di toccare di braccio

33′ Il Napoli ora amministra il pallone senza strafare forte del vantaggio

29′ Cooling break! C’è molto caldo al Via del Mare

25′ Schema su punizione impeccabile! McTominay finta il tiro e si mette nella visuale di Falcone, al momento del tiro si abbassa e la traiettoria del compagno trafigge il portiere salentino

22′ Punizione al limite per gli azzurri, Raspadori falciato mentre stava per entrare dopo il servizio di Lukaku

20′ Primo tentativo del Lecce, Pierotti passa a Kristovic in posizione arretrata. L’attaccante calcia ma il suo tiro finisce alto

16′ Equilibrio in questa fase, Lecce tutto arroccato dietro

12′ Si riparte dopo sei minuti di sospensione

10′ Non si gioca ancora, poiché uno dei petardi ha rotto la rete alle spalle di Falcone

7′ Massa ferma il gioco per reiterato lancio di petrardi dalla curva del Lecce!

4′ Annullato il gol del belga! Era in fuorigioco di poco sul tiro di Politano

3′ Azzurri avanti subito! Politano dalla destra si accentra e calcia rasoterra, sul suo tiro si inserisce Lukaku che un pò per caso insacca alle spalle di Falcone

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Lecce e Napoli

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Kaba, Karlsson; Kristovic all.Giampaolo

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori all.Conte

