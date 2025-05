Le coronarie a dura prova ma il Napoli è lì. Manca l’ultima partita, tre punti da conquistare in casa contro il Cagliari già salvo. La Lazio pareggia col Var e Doveri invece nega due rigori netti al Napoli. Conte scatenato nel finale viene espulso.

Nel primo tempo il primo quarto d’ora è una gara ruvida con contrasti nelle metà campo. Il primo tiro è di Politano dopo dieci minuti ma debole per Suzuki. Al 17° episodio molto dubbio su tocco di braccio largo su un tiro sempre di Politano, per arbitro e Var è nulla. Gli azzurri provano a liberare soprattutto la corsia di destra ma non riescono a tirare. Alla mezz’ora il primo tiro del Parma con Sohm. La risposta è una giocata aerea di Anguissa che al volo centra il palo. Nel finale di tempo il Napoli prende campo ma non riesce a trovare lo spazio per tirare verso il portiere gialloblu.

Nel secondo tempo gli azzurri sembrano contratti dopo aver saputo anche del vantaggio dell’Inter. Poi inizia ad alzare il ritmo e Politano da un cross sbagliato prende la traversa mentre Raspadori trova Suzuki su in tiro ravvicinato. Ma è ancora un traversa su punizione di McTominay dopo la deviazione di Suzuki che la toglie dal sette. Nel recupero rigore su Neres ma Doveri va al Var e annulla mentre sul braccio del primo tempo non era stato richiamato.

Siamo proprio lì ora. Tre punti o forse uno dal sogno, dall’impresa sportiva. Tutto al Maradona davanti ai propri tifosi. Forza ragazzi, quel sogno del cuore è davvero vicino.