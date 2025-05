Lazio, sondati anche Thiago Motta e l’ex Conceiçao per il post-Baroni (Messaggero)

Marco Baroni non ha raggiunto gli obiettivi che la Lazio sperava a inizio campionato; il club biancoceleste è finito fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. Il tecnico ex Verona sembra quindi vicino all’addio dopo una sola stagione; al suo posto si valuta il ritorno di Maurizio Sarri, ma anche l’ex Sergio Conceiçao, oppure Thiago Motta, reduce dall’esonero alla Juventus pochi mesi fa.

Thiago Motta e l’ex Conceiçao nella lista della Lazio

Il Messaggero scrive nell’edizione odierna:

A proposito della lista di gradimento, c’è l’ex Sergio Conceiçao ma soprattutto Thiago Motta, in cerca di rilancio. Lotito pensa in grande, addirittura all’amico Allegri, pura utopia considerate le ambizioni e lo stipendio. In realtà, basterebbe che il patron dimenticasse gli ultimi attriti sul mercato e andasse a richiamare Sarri per placare la rabbia di un popolo ripiombato nella contestazione e nello sconforto. Lotito non ama i cavalli di ritorno, ma il ds Fabiani spinge da mesi per questa soluzione, a tal punto da aver sondato in grande segreto anche gli umori dello spogliatoio.

Sono previsti scossoni in casa biancoceleste. Molto probabile, infatti, che si vada verso l’addio di Marco Baroni. A seguire quanto si legge dal Corriere dello Sport.

“La valutazione dei profili dei papabili è iniziata. Baroni, a meno di sorprese, non ha intenzione di ripercorrere le orme di Sarri e Tudor, due dimissionari. Ha un contratto fino al 2026 e per essere sollevato va esonerato. A giugno, nell’era Lotito, non è mai successo. I nomi? Siamo nel campo delle ipotesi pensabili o empiriche. Libero c’è Sarri, sarebbe un amarcord. Sembra fuori dai giri delle big del Nord e della Roma, alla Lazio non troverebbe più lo spogliatoio dei senatori ribelli, motivo che l’ha spinto a lasciare. Non ha squadra Thiago Motta, per quanto sia sotto contratto con la Juve. E’ uno dei nomi meno fantasiosi. Su Vieira e Gilardino filtrano smentite. Lotito, quando cambia, apre il casting ed è laborioso. Può durare giorni o settimane, ma inizierà”.