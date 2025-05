Lazio: Baroni verso l’esonero, torna il nome di Sarri (Corsport)

Dopo la clamorosa sconfitta casalinga contro il Lecce per la Lazio che è valsa la salvezza per i pugliesi e il finire fuori da ogni competizione europea per i biancocelesti, sono previsti scossoni in casa biancoceleste. Molto probabile, infatti, che si vada verso l’addio di Marco Baroni. A seguire quanto si legge dal Corriere dello Sport.

Lazio, Baroni verso l’esonero: Lotito apre i casting per la panchina

“Dalla torre cadrà anche Baroni. Il ko col Lecce e l’esclusione da ogni Europa, finale choc, è la scintilla che incendia il falò. Lotito e Fabiani pensano al cambio, ma non sarà lampo. Sono iniziate le riflessioni e non è detto che siano veloci come accaduto un anno fa, quando dopo le dimissioni di Tudor la società virò in 48 ore su Baroni. Lotito e Fabiani incontreranno il tecnico nei prossimi giorni, non è detto in questa settimana. Il finale sembra scontato, ma Lotito cambia solo quando è convinto della soluzione. Mai prima”.

“La valutazione dei profili dei papabili è iniziata. Baroni, a meno di sorprese, non ha intenzione di ripercorrere le orme di Sarri e Tudor, due dimissionari. Ha un contratto fino al 2026 e per essere sollevato va esonerato. A giugno, nell’era Lotito, non è mai successo. I nomi? Siamo nel campo delle ipotesi pensabili o empiriche. Libero c’è Sarri, sarebbe un amarcord. Sembra fuori dai giri delle big del Nord e della Roma, alla Lazio non troverebbe più lo spogliatoio dei senatori ribelli, motivo che l’ha spinto a lasciare. Non ha squadra Thiago Motta, per quanto sia sotto contratto con la Juve. E’ uno dei nomi meno fantasiosi. Su Vieira e Gilardino filtrano smentite. Lotito, quando cambia, apre il casting ed è laborioso. Può durare giorni o settimane, ma inizierà”.