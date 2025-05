Lazio, Fabiani: «C’è l’interesse di minare la serenità del club. Il falconiere? Il suo video è un tentativo di estorsione»

L’ex falconiere Bernabé ha infatti registrato e divulgato un incontro privato con Fabiani. Il direttore sportivo a Dazn: «Ognuno risponderà nelle sedi opportune».

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni di Dazn prima della partita contro l’Empoli ha commentato gli ultimi avvenimenti. Hanno fatto scalpore sia la telefonata registrata e poi divulgata di un tifoso a Lotito e anche il video pubblicato da Juan Bernabé, ex falconiere della Lazio.

Nell’ultimo caso, Bernabé avrebbe filmato e condiviso sui suoi social un incontro con Fabiani. Nel video non è chiaro il tema in discussione ma il falconiere accusa e parla di verità che potrebbero danneggiare Lotito.

Fabiani: «Ognuno risponderà nelle sedi opportune»

Le parole di Fabiani:

«Ci siamo isolati dai fattori esterni delle ultime ore. Per come vengono fuori certe notizie evidentemente c’è l’interesse di qualcuno di minare la serenità del club».

Il direttore sportivo ha poi concluso: «Premesso che ci siamo isolati da questi fattori esterni. Chiaramente per dinamica e per come vengono fuori sistematicamente certe notizie, c’è l’interesse di minare la serenità dello spogliatoio e dello staff. Non devo fare il difensore di Lotito, il quale si recherà nelle sedi opportune. Il fatto straordinario non è quello di registrare la conversazione, ma nel divulgarla. Chi si è reso protagonista di questo scempio ne pagherà le conseguenze, come capitato a me nel caso del falconiere. Se si è a conoscenza di fatti si ha l’obbligo di denunciare il fatto e non perché si è interrotto il rapporto con la Lazio, si ricatta. Certi fatti non sono in linea con quelli della società, per cui ognuno risponderà nelle sedi opportune. Non è un problema mio se qualcuno registra, i problemi sono i loro, sia nel caso della telefonata, sia nel caso del video nei miei confronti. Questo è un tentativo di estorsione».

