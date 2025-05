Lotito sbrocca contro i suoi al telefono con un tifoso: «I giocatori purtroppo hanno la m***a nel cervello» – VIDEO

«Se Noslin vale 18 milioni? L’ha voluto l’allenatore». Poi denuncia: «Il mio numero probabilmente clonato»… Almeno Bernabé è andato via da Formello

Il Messaggero riporta integralmente l’ultima leggerezza, a voler essere magnanimi, di Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia. Dopo la semifinale di Europa League tra Bodo e Tottenham, il cellulare di Lotito squilla. All’altro capo c’è un tifoso seduto sul divano in pigiamo che gli ricorda che al posto del Bodo poteva esserci la Lazio. E via di considerazioni a ruota libera da parte del presidente biancoceleste

“Una telefonata rubata a Lotito impazza sui social da ieri mattina: «Il mio numero probabilmente è stato clonato e la conversazione registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno, poiché rappresenta una palese violazioni della mia privacy e dei principi di legalità. Ho consegnato i miei cellullari e confido che le autorità sapranno individuare al più presto i responsabili, assicurandoli alla giustizia», tuona il presidente, dopo la denuncia depositata ieri in Questura”. Così è come si conclude la storia che sicuramente avrà un seguito.

Lotito: «Se Noslin vale 18 milioni? L’ha voluto l’allenatore»

L’antefatto è un “video è stato registrato il primo maggio subito dopo cena. Squilla un telefono in vivavoce e l’inquadratura passa su un certo Valerio, tifoso biancoceleste che di mestiere fa il tassista. C’è un amico a riprendere di nascosto la chiamata:

«Potevamo stare in semifinale contro il Tottenham? E allora? Che devi fà? Ancora con gli acquisti? – risponde il presidente incalzato su un mercato, secondo il già citato Valerio, non sufficiente – E perché parli di cose che non capisci? Che lavoro fai te? Il tassista? Ecco, e fai il tassista. Se quelli si mettono a buttare la palla fuori ai rigori… Il Bodo è una squadra di pippe. Noslin è costato 18 milioni. Se li vale? L’ha voluto l’allenatore. Adesso mi ha detto “Che cosa gli è successo? L’anno scorso era un fenomeno”. I giocatori purtroppo sono così, hanno la merda nel cervello. Hai mai visto un giocatore intelligente? Ricordati sempre, si divido in: giocatori normali, buoni, ottimi, campioni. I campioni sono quelli che hanno sempre l’interruttore acceso nella testa»”.

Rispondere a telefonate random e massacrare Noslin (“la merda nel cervello”), Baroni e Tchaouna (“cretino”). Oltre a insultare i calciatori in generale. Ma si può? Il primo vero compito di @emanuelefloridi alla #Lazio dovrà essere sequestrare il telefono a #Lotito… pic.twitter.com/EOOa6Eakyp — Franco Spicciariello (@spicciar) May 3, 2025

Lotito, incalzato, spara pure su Tchaouna: «Che ha fatto? Non conosce la lingua italiana. Purtroppo questa è la realtà».

Una buona notizia c’è per Lotito. Bernabé, il famoso falconiere della Lazio, scrive il Messaggero, ha finalmente lasciato Formello. Ma anche in questo caso, video girati di nascosto, accuse e polemiche non mancano.

