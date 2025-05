Guardiola è diventato francescano: «O mi comprate meno giocatori o me ne vado»

"Non ce la faccio a lasciare i giocatori in tribuna". Sembra Lello Arena che chiedeva a San Gennaro di vincere a lotto, ma non tutti i giorni

Pep Guardiola è diventato francescano. Basta opulenze, rose lunghe, sprechi. Ha minacciato di dimettersi dal Manchester City se il club non gli ridurrà la rosa in estate. Non vuole più dover lasciare fuori troppi giocatori. Ci verrebbe da citare Troisi e San Gennaro: “Certo quello pure è un fastidio a ritirare i soldi tutte le settimane…”

Guardiola, scrive il Guardian, che però ha sempre preferito lavorare con un gruppo più ristretto. “Ho detto al club che non volevo una rosa numerosa. Non voglio lasciare cinque o sei giocatori nel congelatore. Non lo voglio. Mi dimetto. Se fate una rosa più corta, resto. Forse per tre o quattro mesi non siamo riusciti a selezionare 11 giocatori, non avevamo difensori, è stato difficilissimo. Ma la prossima stagione non potrà essere più così. Come allenatore non posso allenare 24 giocatori e ogni volta che seleziono devo farne rimanere quattro, cinque, sei a casa a Manchester perché non possono giocare. Questo non accadrà. L’ho detto al club: non voglio che accada”.

Il City ha investito oltre 200 milioni di sterline a gennaio per dare nuova linfa alla squadra, ingaggiando quattro giocatori i gravi infortuni di alcuni giocatori chiave. Ripetiamo: sembra Lello Arena che chiede l’ambo a giorni alterni.