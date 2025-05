La retorica della cenerentola fa bene a lui e alla sua carriera ma non ai giocatori che avrebbero bisogno di essere responsabilizzati

La paura del Napoli è figlia della retorica di Conte che grida al miracolo e sottovaluta i calciatori (Libero)

Libero scrive di paura del Napoli figlia della retorica di Conte che gridando al miracolo continua a sottovalutare e di conseguenza a deresponsabilizzare i suoi calciatori. Ecco cosa scrive il quotidiano milanese:

Non è che il Napoli ha esultato troppo presto, è che non si è ancora preso la responsabilità piena di vincere questo scudetto. Proverà a prendersela di forza Raspadori, l’uomo in più oggi come due anni fa quando segnava alla Juventus il gol che consegnava lo scudetto a Spalletti.

Conte ha imposto al Napoli la retorica della Cenerentola

Ma questa responsabilità doveva assegnarla Antonio Conte, interrompendo la retorica della cenerentola che compie un miracolo e certificando il nuovo ruolo del Napoli. Un ruolo che non è sconosciuto a questi giocatori. Quasi tutti sono già passati da un campionato vinto. Avevano bisogno di qualcuno che li gasasse, non di questo eterno fuggire dalla parola “scudetto” che Conte ha addirittura fatto fatica a nominare alla vigilia di questa giornata.

Non è così che si approccia a un finale di stagione in cui sei padrone del tuo destino. Continuare a parlare di miracolo fa bene alla carriera di Antono Conte (che ha vinto tanto nella sua carriera), non ai giocatori che in questo momento hanno bisogno di altro. Hanno bisogno di sentirsi più forti, non più fortunati. Mister Conte li coccola ma in realtà, in fondo, sembra li stia sottovalutando.

ilnapolista © riproduzione riservata