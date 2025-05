Conte: «Mi dà fastidio non vincere a inizio campionato figuriamo a tre partite dalla fine del campionato»

A Dazn: «C’è amarezza, non meritavamo di pareggiare, al tempo stesso bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus che avevamo, quindi dobbiamo andare a vincere le altre due partite»

Le parole di Conte

Il destino è sempre nelle vostre mani. È la prima volta due gol di testa

«Hanno fatto due tiri in porta e due gol. Capitano anche questo tipo di partite, quando subisci gol sicuramente puoi fare qualcosa di meglio. Dispiace perché è una partita che avremmo dovuto vincere per quello he abbiamo fatto e rimane amarezza. A me dà fastidio non vincere a inizio campionato, figuriamoci a tre partite dalla fine. però ci sta il calcio è questo. Era entrato anche Billing per non subire queste situazioni. Onore a loro anche se penso che ho poco da rimproverare ai ragazzi. Tiri 22 volte, 11 nello pecchio della porta, hai il possesso palla e alla fine al pareggi. Bisogna migliorare in queste situazioni».

Nella gestione cosa sarà più importante?

«È inevitabile che ora c’è amarezza dato che non meritavamo di pareggiare e perdere punti così, al tempo stesso bisogna sapere che ci siamo giocati il bonus che avevamo dei sette punti che ci servivano, quindi dobbiamo andare a vincere le altre due partite se vogliamo ambire a vincere il campionato. Poi anche oggi abbiamo perso un altro pezzo che è Lobotka però è tutto l’anno che abbiamo trovato la soluzione e lo faremo anche adesso, se gli altri poi saranno più bravi onore a loro».

Sono gli ultimi due step più importanti della sua carriera?

«Gli ultimi due step rappresentano un traguardo che all’inizio era assolutamente non prevedibile e quindi tagliare il traguardo sarebbe qualcosa di bello. Lo merita anche questa gente di Napoli che ci ha sempre seguito con passione. Anche oggi però a volte andiamo oltre i nostri giri del motore quindi ai ragazzi va detto grande in tutto e per tutto. Fosse un pareggio meritato ok, invece ci hanno messo tutto e sono i dettagli che hanno spostato».

