La 37esima giornata di Serie A tutta domenica alle 20:45, solo Genoa-Atalanta di sabato

La Lega Serie A ha comunicato date e orari della 37esima giornata, penultimo turno di campionato. Tutte le partite, ad eccezione di Genoa-Atalanta (in programma sabato alle 20.45) si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle 20.45.

Addio allo spezzatino e viva le contemporaneità. Sarà contento anche Conte. Inter e Napoli si giocheranno la penultima di campionato senza sapere prima il risultata di una o dell’altra

Il Calendario della 37esima giornata di Serie A

37ª GIORNATA (17-18 maggio):

Genoa-Atalanta, sabato 17 maggio ore 20.45

Juventus-Udinese, domenica 18 maggio ore 20.45

Monza-Empoli, domenica 18 maggio ore 20.45

Cagliari-Venezia, domenica 18 maggio ore 20.45

Lecce-Torino, domenica 18 maggio ore 20.45 (SKY)

Inter-Lazio, domenica 18 maggio ore 20.45 (SKY)

Verona-Como, domenica 18 maggio ore 20.45

Parma-Napoli, domenica 18 maggio ore 20.45

Fiorentina-Bologna, domenica 18 maggio ore 20.45 (SKY)

Roma-Milan, domenica 18 maggio ore 20.45

La Lega Serie A ha anche comunicato che il 6 giungo verrà sorteggiato il calendario per la stagione 2025-2026:

“Il 6 giugno, in occasione del festival della Serie A, daremo il calendario per il campionato 2025/26. Cercare di anticipare il più possibile è un obiettivo. Purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

Un estratto della conferenza stampa pre Napoli-Genoa.

Giocare dopo l’Inter può aumentare la pressione?

«La pressione a prescindere ci sarà, dovremmo essere bravi ad indirizzarla nella maniera positiva affinché sia un aiuto a stare concentrati. Ad avere grande voglia, motivazione e desiderio. Le prossime due partite giocheremo in contemporanea ed è meglio. Giocare prima o dopo… noi sappiamo che non cambierà niente, noi dobbiamo pensare al nostro e cercare di fare quello che dobbiamo fare. Andiamo a incontrare una formazione che ha reso difficile la vita a tanti. L’ultima partita l’ho anche vista, contro il Milan. Verranno a Napoli a giocarsi la partita cercando di fare bella figura e cercare di dare fastidio come è giusto che sia. Noi siamo preparati a questo».