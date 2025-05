l bilanci del Napoli di De Laurentiis: due scudetti, 3,5 miliardi di ricavi e conti in utile (C&F)

Guardando al risultato netto, dal 2005 a oggi il Napoli di De Laurentiis ha chiuso otto bilanci in rosso e dodici esercizi in utile.

Come abbiamo più volte scritto, la gestione economica del club Napoli da parte del presidente De Laurentiis è impareggiabile. È partito dalla serie C nel 2004/05 per arrivare a consolidare il Napoli tra le prime squadre della Serie A e portando a casa due scudetti. Nel corso degli anni, Aurelio De Laurentiis ha consolidato un modello di business che gli ha consentito di fare registrare risultati economico finanziari di altissimo livello.

Gestione accorta e oculata, gli rimbrottano in tanti, che non ha però impedito di portare a casa titoli e soddisfazioni. Come riporta Calcio&Finanza, in questi 20 anni di gestione, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha messo insieme ricavi per oltre 3,5 miliardi euro, di cui quasi 700 milioni dalle plusvalenze: su tutti Higuain (Juventus), Cavani (Psg) e Jorginho (Chelsea). Dopo il ritorno in Serie A, a partire dal 2009 il fatturato del club partenopeo ha toccato quota 100 milioni di euro, andando costantemente a crescere.

“Guardando al risultato netto, dal 2005 a oggi il Napoli di De Laurentiis ha chiuso otto bilanci in rosso e dodici esercizi in utile. Il record negativo risale al 2021, con un rosso di 58 milioni di euro, mentre il miglior risultato netto positivo è quello del 2023. Nell’anno dello Scudetto, il Napoli ha fatto registrare l’utile record della sua storia e il più alto mai fatto segnare nella storia della Serie A: 79,7 milioni di euro. Complessivamente, durante questi 20 anni si registrano utili complessivi per 141,6 milioni di euro”.

Napoli bilanci De Laurentiis – La gestione famigliare del club

I risultati raggiunti durante la gestione De Laurentiis, hanno consentito al patron del Napoli di remunerare adeguatamente il CdA. Compensi che rimangono “in famiglia”, considerando che la maggior parte degli amministratori della società appartiene alla famiglia di Aurelio De Laurentiis.

Negli anni, il compenso ai membri del consiglio d’amministrazione è rimasto alto e stabile a partire dal 2011. Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2024, i compensi sono stati pari a oltre 2,7 milioni di euro, in aumento del 8% rispetto ai 2,5 milioni ricevuti nel corso della stagione 2022/23.

Nelle 20 stagioni in cui Aurelio De Laurentiis è stato alla guida del Napoli, i compensi per il CdA sono stati pari a complessivi 42,7 milioni di euro.