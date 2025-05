Kvaratskhelia anche campione d’Italia (eventualmente)? La decisione spetterebbe al Napoli

Rmc Sport: La Lega Serie A assegna la medaglia solo ai giocatori iscritti al momento della vittoria. Kvara non sarebbe quindi, eventualmente, incoronato campione di diritto.

Dopo aver vinto la Ligue 1 con il Psg, Khvicha Kvaratskhelia potrebbe vincere anche la Serie A con il Napoli, dato che ha giocato lì nella prima parte di stagione.

L’ultimo ad esserci riuscito è stato Joao Cancelo, che vinse due campionati con Manchester City e Bayern Monaco nella stessa stagione.

Kvaratskhelia potrebbe diventare campione di Francia e d’Italia nella stessa stagione

Tuttavia, secondo quanto riportato da Rmc Sport:

La Lega Serie A assegna il riconoscimento solo ai giocatori iscritti al momento della vittoria e la decisione finale spetterebbe quindi al Napoli. Gli azzurri sono primi in classifica in Serie A, con tre punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dalla fine. Ma se il Napoli dovesse vincere il quarto scudetto della loro storia, Kvaratskhelia non sarà automaticamente incoronato campione. La medaglia viene assegnata e distribuita al termine del campionato ai giocatori iscritti. Coloro che non ne fanno più parte non sono inclusi di diritto nella lista. Quindi dovrebbe essere il Napoli a decidere se Kvara può essere considerato un campione d’Italia. Ha giocato 1187 minuti in 17 presenze col Napoli, segnando 5 gol e fornendo 3 assist.

«La parte più difficile è che, quando ti trasferisci a gennaio, arrivi in squadra a metà stagione. È tutto difficile e c’è poco tempo per ambientarsi». Grazie allo staff, agli allenatori e ai compagni però è riuscito ad adattarsi piuttosto in fretta. «Mi hanno fatto sentire come se facessi parte della squadra da molto tempo. Il fatto che mi abbiano accolto come in famiglia mi ha messo a mio agio e mi ha aiutato sicuramente a trovare il mio posto in campo».

