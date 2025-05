Conte: «Neres convocato. Buongiorno non ha ancora ripreso. Juan Jesus mi dice che è pronto, i medici no»

In conferenza: «Juan Jesus muore dalla voglia di ritornare. Apprezzo questa voglia di tutti di recuperare prima possibile»

Le ultime indicazioni su Neres e Buongiorno arrivano direttamente da Antonio Conte, tecnico del Napoli, in conferenza alla vigilia della partita contro il Genoa. Neres sarà convocato, difficilmente entrerà in campo. Per Buongiorno e Juan Jesus non ci sono buone notizie.

Conte: « Apprezzo questa voglia di tutti di recuperare prima possibile»

Le parole di Conte:

«Per Lobotka, ieri è rientrato in gruppo. Si è allenato anche oggi Abbiamo anche domani mattina come test di rifinitura. Lobotka è importante, ha anche l’esperienza, la maturità che lo collocano ad essere un centrocampista molto forte. Sicuramente non vorrei farne a meno. Neres ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con noi, oggi ha fatto allenamento. Penso che possa essere convocato e venire in panchina anche per assaggiare di nuovo un po’ l’atmosfera. Già averlo visto con noi è stato importante. Buongiorno non ha ancora ripreso a fare attività. Questa settimana potrebbe iniziare a lavorare ma c’è più difficoltà, così come di Juan Jesus che muore dalla voglia di ritornare. Lui mi dice che è pronto, i medici mi dicono di no. Apprezzo tanto questa voglia che hanno tutti di recuperare prima possibile».

Domani sera, il Napoli scenderà in campo dopo Torino-Inter. Partita quindi potenzialmente complicata se i nerazzurri dovessero vincere perché Napoli e Inter si troverebbero a pari punti. Conte potrebbe recuperare sia Lobotka sia Neres. Entrambi però dovrebbero partire dalla panchina. Eventualmente, al posto di Lobotka ci sarebbe lo scozzese Gilmour. In attacco confermata la coppia Lukaku-Raspadori.

Scrive Repubblica:

David Neres sta bruciando i tempi del recupero dall’infortunio al polpaccio e potrebbe essere convocato domani sera contro il Genoa.



La Lega, intanto, ha definito il giorno di Parma-Napoli, penultimo appuntamento del campionato. Si giocherà domenica 18. L’orario sarà ufficializzato soltanto martedì, ma dovrebbe essere alle 20.45.

La prognosi sarà sciolta soltanto oggi, nel corso dell’ultimo allenamento di rifinitura. Le sensazioni sono abbastanza positive ma il quadro sarà più completo tra qualche ora. Lobotka proverà a stringere i denti per essere a disposizione di Antonio Conte nell’appuntamento cruciale con il Grifone. Una precisazione è necessaria: tagliare il traguardo della convocazione non significa automaticamente indossare la maglia da titolare. Le possibilità di un Lobotka dal primo minuto sono ridotte.

