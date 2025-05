Italiano-Bologna, rinnovo in arrivo: “all in” Milan su Max Allegri (Di Marzio)

Arriva un importante aggiornamento riguardo il valzer di panchine in Serie A. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano e il Bologna avrebbero trovato l’accordo per proseguire il loro matrimonio. A questo punto il Milan, che aveva nel mirino il tecnico del felsinei, sembrerebbe destinato a fare “all in” su Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, però, continua ad essere anche in orbita Napoli, con De Laurentiis che l’ha già bloccato offrendogli la panchina azzurra in caso di addio di Antonio Conte.

Le ultime di Gianluca Di Marzio sul futuro di Italiano e Allegri

Di seguito quanto scrive l’esperto di mercato sul suo sito ufficiale: “In casa Milan può essere una giornata indicativa per quanto riguarda la questione allenatore. A Bologna infatti, l’incontro decisivo tra la dirigenza rossoblù e Vincenzo Italiano ha portato a un accordo di massima per il rinnovo. I rossoneri di conseguenza stanno puntando in maniera convinta su Massimiliano Allegri che a breve prenderà la decisione sul suo futuro. La situazione tra il livornese e il Napoli (che si è mosso prima su di lui) è in stand-by ed è legata alla decisione di Antonio Conte (che dovrebbe incontrare di nuovo De Laurentiis venerdì)”.

#Milan, si punta a convincere #Allegri: contatti continui ma lui aspetta anche il #Napolihttps://t.co/OayKnMNLT2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 28, 2025



Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero.

«Il Milan è un club dove devi vincere subito. Voglio vedere una squadra che suda la maglia e che ha voglia di vincere», ha esordito il nuovo direttore sportivo del Diavolo. «È fondamentale lavorare tutti insieme e ricevere supporto da Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Arrivando al Milan realizzo un sogno», ha aggiunto.

Tare ha le idee chiare

«Sono arrivato con le idee chiare e tanto entusiasmo, che voglio trasmettere subito a tutto l’ambiente milanista e svolgere al meglio le mie mansioni che riguardano il mercato. L’appartenenza per me vuol dire tanto. Chi deve venire a giocare nel Milan deve capire subito che questa maglia ha un peso importante. Tutto è legato al risultato finale, che riguarda la vittoria sul campo», ha continuato Tare.

Il dirigente albanese ha poi concluso dicendo: «Il Milan ha una storia gloriosa, io l’ho seguita da bambino. Mi ricordo i tempi di Wilkins e Hateley. Avevo una famiglia di milanisti, tutti i miei zii erano milanisti. È sempre stato un legame forte, non l’ho nascosto neanche da giocatore, ma soprattutto da dirigente. Tutti noi abbiamo tifato per un club. Per me essere qui oggi e parlare per quel club che ho tifato da bambino vuol dire tanto. I grandi giocatori, una società guidata con classe ed eleganza, ha fatto sì che questa è una delle società più gloriose del mondo. Vuol dire tanto per me. Cercherò di dare tutto me stesso per far sì che questo si avveri anche in futuro. Perché è un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a trasmettere questo progetto a tutti quanti. Ai nostri tifosi in primis che si aspettano una reazione forte ed è questo quello che vogliamo fare».