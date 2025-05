Inzaghi chiuso negli spogliatoi con la squadra per più di un’ora. Inter furioso per l’arbitraggio (Gazzetta)

Napoli e Inter pareggiano, un doppio pareggio che va benissimo alla formazione di Conte, sicuramente meno a quella di Inzaghi che aveva visto nel pareggio azzurro la possibilità di scavalcarli a una giornata dal termine. L’Inter ha deciso per il silenzio stampa ieri sera perché non soddisfatto dell’arbitraggio, come riporta la Gazzetta dello Sport

“Il secondo di quei gol presi, però, è andato letteralmente di traverso a dirigenti e staff tecnico nerazzurro che, seppur con un silenzio stampa totale, mai visto negli ultimi anni, contestano apertamente l’operato di Chiffi”.

“Il silenzio di tutti i tesserati nerazzurri, rumorosissimo alla fine, nasce anche dalla rabbia per la valutazione sul braccio di Bisseck dopo la giocata di Castellanos” ed è proprio qui che torna la questione Guida, il direttore di gara di Pompei che ha apertamente richiesto di non arbitrare il Napoli e che ha invece accettato un ruolo in Inter-Lazio, partita decisiva per l’assegnazione dello scudetto contesto tra Napoli e Inter.

“Inzaghi, espulso nella baraonda finale, è rimasto per oltre un’ora dopo la partita chiuso in conclave con i suoi giocatori e i dirigenti: cercavano insieme di calmare la rabbia, anche per i tanti, troppi regali nerazzurri in campo. Ripensavano anche a un braccio, simile a quello di Bisseck, del leccese Baschirotto in una partita in Salento, peraltro finita 0-4 per i nerazzurri.Corsi e ricorsidiuna stagione folle”