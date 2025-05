Inzaghi a Torino fa riposare quasi tutti: i 120 minuti con il Barcellona pesano (Gazzetta)

A Torino squadra rimaneggiata, confermati solo Barella, Calhanoglu, Bisseck. Anche Sommer potrebbe riposare. Chance dal primo minuto per Taremi

“Inzaghi deve gestire le forze: molti titolari verso il riposo“. Lo scrive la Gazzetta a proposito della trasferta dell’Inter a Torino di domani contro i granata.

“Sulle scelte di formazione del tecnico incideranno i 120 minuti disputati con il Barcellona martedì. Anzi, hanno già inciso. Come previsto, Lautaro non parteciperà alla trasferta: l’elongazione che lo aveva messo a rischio per la Champions non era sparita prima, figurarsi dopo averci giocato sopra. Il capitano ha bisogno di tempo per recuperare con calma. E non è escluso che salti anche il match con la Lazio della prossima settimana”.

A Torino non si saranno Pavard, Mkhitaryan e Frattesi

“A Torino non ci saranno neppure Pavard – distorsione alla caviglia -, Mkhitaryan – affaticamento alla coscia destra – e con ogni probabilità neppure Frattesi, che aveva forzato il rientro dopo il guaio muscolare all’addome. E poi ci sono una serie di giocatori comunque apparsi molto stanchi, intorno ai quali Inzaghi deciderà oggi come e se impiegarli: Bastoni, Dimarco, Dumfries, Acerbi e Thuram su tutti“.

Inzaghi dà una chance dal primo minuto a Taremi

“La novità potrebbe essere legata a Taremi. L’iraniano ha dato segnali di risveglio, finalmente, con due buoni ingressi in campo sia all’andata sia nel ritorno con il Barcellona. Adesso ha bisogno di giocare, per salire di condizione, dopo esser stato tormentato dalla pubalgia. Inzaghi sta dunque valutando se farlo partire dal primo minuto. E vicino a lui uno tra Arnautovic e Correa, con Thuram risparmiato. “Vedono” una maglia anche De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Asllani, Zielinski e Zalewski, a centrocampo conferma tra i titolari per uno tra Barella e Calhanoglu, in difesa sarà chiamato agli straordinari il solo Bisseck, rispetto alla Champions. E occhio al portiere: Sommer riposerà in almeno una delle tre partite di campionato rimaste, Martinez è pronto“.

