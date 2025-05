Inzaghi crede allo scudetto, in campo tutti i titolari (tranne Lautaro), in panchina anche Zielinski

È un modo di mettere pressione al Napoli e al contempo tenere i suoi sul pezzo in vista della finale del 31. Per lo scudetto dipenderà comunque dal Napoli, la Lazio invece si gioca la Champions

Questa sera l’Inter si gioca le ultime speranze scudetto contro la Lazio, in attesa ovviamente di quanto accadrà in serata a Parma tra i ducali e il Napoli di Conte (che schiererà McTominay dal primo minuto nonostante i fastidi). Dopo la vittoria contro il Torino e la contemporanea disfatta del Napoli contro il Genoa, ora Inzaghi ha la chance di tenere vivo il campionato fino all’ultima giornata a solo un punto dalla vetta. La Lazio di contro si gioca l’accesso alla Champions League, con l’unico posto rimasto in palio. L’Atalanta infatti è fissa in terza posizione anche e soprattutto dopo la vittoria di ieri sera contro il Genoa. L’ex allenatore della Lazio ha ben pensato di schierare praticamente tutti i titolari fatta eccezione per Lautaro, per preservarlo in vista della finale di Champions del 31 maggio contro il Psg. Di seguito le probabili formazioni secondo Sky sport.

Inter-Lazio, Inzaghi fa le prove per il Psg e intanto insegue il Napoli

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Simone Inzaghi

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Pedro, Dia, Dele-Bashiru; Castellanos. All. Marco Baroni

Per quanto riguarda la Lazio, Baroni non avrà gli squalificati Pellegrini e soprattutto Zaccagni. Nuno Tavares, non ancora al top della forma, potrebbe comunque partire titolare. Isaksen non è al 100% e dovrebbe restare in panchina con Pedro verso la maglia da titolare. Dele-Bashiru in vantaggio su Vecino. Sull’Inter abbiamo già detto.