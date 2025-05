«Incredibile che ancora oggi il nome e la dignità di Maradona vengano calpestati in questo modo» (MD)

Il noto giornalista sportivo spagnolo Juanma Castaño ha espresso una dura critica in merito all’annullamento del processo per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta nel novembre del 2020. Le sue dichiarazioni hanno suscitato clamore per la franchezza con cui ha commentato il caso giudiziario che continua a far discutere in Argentina e nel mondo del calcio.

Il procedimento penale, che avrebbe dovuto accertare eventuali responsabilità mediche e legali nella morte dell’ex campione argentino, è stato dichiarato nullo a causa della partecipazione della giudice Julieta Makintach a un documentario dedicato proprio alla vicenda. La sua apparizione nel progetto audiovisivo è stata ritenuta dai legali delle difese un elemento che comprometteva l’imparzialità del procedimento, inducendo il tribunale a invalidare tutto il processo.

Le dichiarazioni di Juanma Castaño sul processo Maradona

Ecco le dichiariazioni del giornalista spagnolo riportate da Mundo Deportivo: «Il processo per la morte di Maradona è stato dichiarato nullo. Il motivo è che stanno girando un documentario sul giudice. Solo l’ennesimo documentario su qualcosa di così deplorevole come gli eventi che hanno circondato la morte di Maradona»

Inoltre Castaño ha aggiunto che: «È incredibile che ancora oggi il nome e la dignità di Maradona vengano calpestati in questo modo. Tutto ciò che circonda Maradona è segnato dallo scandalo: la sua vita, la sua morte e ora anche questo»