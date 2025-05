Il premio per l’Inter in caso di Champions che Oaktree sarebbe ben felice di far partire ammonta a 10 milioni (Gazzetta)

A tanto ammonta il premio per la rosa nerazzurra in caso di trionfo contro il Psg. I contorni sono quelli della gratificazione ma occhio a non staccare la spina in campionato

La Gazzetta dello Sport con Davide Stoppini scrive del premio stabilito da Oaktree in caso di vittoria dell’Inter in finale di Champions contro il Psg.

Dieci milioni di euro: a tanto ammonta il premio per la rosa nerazzurra in caso di trionfo contro il Psg. Il premio di risultato di cui sopra, appunto.

Il premio significa gratificazione, vicinanza da parte di Oaktree

La Gazzetta continua spiegando i motivi che hanno spinto la proprietà a concedere un premio alla squadra:

“I contorni del premio sono quelli della gratificazione, che è storia ben diversa e simboleggia la vicinanza della proprietà, a maggior ragione di fronte a un momento e a un traguardo storici. E poi è giusto scendere nel dettaglio: i 10 milioni sono la somma di quanto già stabilito nei singoli contratti dei calciatori a inizio stagione – i famosi bonus inseriti al momento della firma – con quanto invece il club ha deciso di aggiungere come ulteriore riconoscimento. Dividendo per i giocatori in organico, si parla di circa 400 mila euro (lordi) a testa, non esattamente una cifra banale: per intendersi, anche per la qualificazione alla finale era previsto un premio, che ammontava a circa 3 milioni. Ecco, qui siamo ben oltre il triplo.

L’Inter non deve però staccare la spina in campionato

L’altro passaggio è invece propedeutico alla finale: è un appello che riguarda l’aspetto mentale, perché staccare la spina totalmente non sarebbe corretto, sarebbe anzi rischioso, perché poi non è automatico risintonizzarsi sulle giuste frequenze.

Poi la conclusione di Gazzetta. Pronti i “bonifici complessivi da 10 milioni che Oaktree sarebbe ben felice di far partire“.

